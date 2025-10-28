瑞士政府反对学校实施儿童穆斯林头巾禁令

瑞士政府否决了儿童在校佩戴头巾的禁令。 Keystone-SDA

2013年，瑞士圣加仑州圣马格雷滕镇( St. Margrethen)一名14岁穆斯林女学生坚持在课堂中佩戴穆斯林头巾，而校方依据校规及社区行政规定要求其脱下头巾。一时间，确保宗教信仰自由与保障教学秩序之间的讨论沸沸扬扬。

2 分钟

Keystone-SDA 其他2种语言 English en Swiss government rejects ban on children’s headscarves in schools 更多阅览 Swiss government rejects ban on children’s headscarves in schools

Deutsch de Bundesrat lehnt Verbot von Kinderkopftüchern an Schulen ab 原版 更多阅览 Bundesrat lehnt Verbot von Kinderkopftüchern an Schulen ab

2015年底，瑞士联邦最高法院判决：该禁止令不成立-即不能以一般规则禁止在校学生佩戴头巾。其理由包括：佩戴头巾并未自动妨碍教学效果，也不构成失控或纪律问题。

近日，瑞士政府再次明确表示，不支持公立学校禁止女学生在校佩戴头巾的规定，认为现行法律已充分保障女学生都能在校读书、参与体育活动及游泳课。

2024年，瑞士联邦议会国民院责成政府进一步检视该禁令。联邦政府在10月22日的相关新闻稿中表示，是否执行禁令属于各州管辖范畴。

此前，州政府曾在个别案例中执行过女学生在校不得佩戴头巾的禁令。此举促使联邦最高法院就法律适用问题作出裁决。法院在2015年的上述裁决中判定，公立学校全面禁止儿童佩戴头巾与宪法精神不符。该裁决具有里程碑式的意义。

政府同时认为，国家(包括公立学校)应在宗教符号问题上保持中立态度。因此，反对在校实施儿童佩戴头巾的全面禁令。