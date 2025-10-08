瑞士政府取消拨款：拯救瑞士资讯的请愿书

瑞士议会联邦院将在今年冬季例会期间审议第27号联邦预算节省方案。 Keystone / Alessandro Della Valle

海外瑞士人组织、其他代表海外瑞士人利益的机构以及多家文化和媒体协会通过请愿书的方式，对联邦政府“取消对瑞士广播电视集团国际服务拨款“的计划表示反对。

6 分钟

联邦委员会(瑞士政府)希望节约财政开支：2027年，政府计划减少24亿瑞郎预算；2028年和2029年再减少约30亿瑞郎。今年9月，政府向议会提交了27号预算节约方案。

这项节约方案包含57项措施，其中一项是减少联邦政府对瑞士国家广播电视集团(SRG SSR)国际服务的拨款，金额超过1900万瑞郎。这一联邦拨款还将延续至2026年年底，在此之后，政府将中止这项支出。这一决定将对瑞士资讯swissinfo.ch产生直接影响。

«减少意味着结束»

海外瑞士人组织、海外瑞士人服务合作社(Soliswiss)、海外瑞士学校联合会(Educationsuisse)、瑞士文化工作者协会伞状组织(Suisseculture)、瑞士传播与媒体研究学会(SSCM)和媒体联盟工会(SSM)在一份联合声明中表示：“瑞士资讯swissinfo.ch可能会随之消失，瑞士在海外的声音也将同时消失。”

这些组织共同发起请愿(多语)外部链接，要求保护瑞士资讯swissinfo.ch和瑞士广电集团国际服务，并呼吁议会否决政府取消相关拨款的决定。

网上请愿书这样写道：“削减这项支出实际上意味着‘来自瑞士，关于瑞士’的独立国际报道的终结。” 请愿书旨在让议员们意识到国际资讯服务的重要性。议会联邦院将在即将到来的冬季例会期间就第27号联邦预算节省方案进行审议。

联邦院自由民主党成员、外交政策委员会主席Laurent Wehrli对国家媒体国际服务的重要意义深信不疑。他表示，瑞士资swissinfo.ch有效地维系着海外瑞士公民与祖国之间的纽带。这一平台还有助于提升瑞士在海外的积极形象：“瑞士资讯提升了瑞士在政治决策者和世界各国民众中的声誉，从而为我国的外交存在和影响力做出了宝贵贡献。”

旅居海外的瑞士公民数量持续增长：目前在世界各地瑞士领事机构登记的瑞士公民人数已超过80万人。“对于海外瑞士人和国际受众来说，瑞士资讯swissinfo.ch是深入了解瑞士的重要信息资源。相比许多其他媒体，瑞士资讯的报道更加深入、详尽且中立。”瑞士海外组织OSA负责人Lukas Weber表示。

拨款2027年中止

联邦委员会在有关第27号预算节省方案的声明中表示，自2027年起，停止对瑞士资讯swissinfo.ch的拨款。声明中写道：“目前，瑞士通过各种媒体渠道向海外提供的信息非常广泛。” 与此同时，瑞士联邦对在线门户网站Tvsvizzera以及国际电视台3Sat和TV5Monde的资助也将中止。

在此之后，针对瑞士海外公民的在线信息服务会依然存在，但后者将由瑞士广电集团自行筹措。联邦委员会表示，相关网上服务内容“相较以前将有所减少，开支也将大幅降低”。具体细则将在特许协议中加以明确。

这将大幅减轻瑞士广播电视集团的财政负担，目前该机构面临资金紧张的困境。目前，瑞士广播电视集团和瑞士联邦政府每年分别向瑞士资讯划拨略高于900万瑞郎的经费，用于其运营成本。

瑞士议会联邦院将在即将到来的冬季会例会上讨论这项预算节约方案，而国民院将在明年春季例会期间对相同议案展开审议。绿党已提出要就此发起复决。如果复决案成功发起，预计民众将在2026年的公投中就这项联邦预算节约方案进行表决。

(编译自德语：郭倢/dh)

阅读最长 讨论最多