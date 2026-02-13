瑞士法院裁定：青少年恶作剧不足以成为拒绝入籍的理由
青少年时期的一次出格行为，是否会成为终身无法获得瑞士护照的理由？阿尔高州(Aargau)法院裁定，诸如掷鸡蛋之类的青少年恶作剧，不能构成拒绝授予瑞士护照的理由。法院支持了一名厄立特里亚籍女性就其入籍申请被拒所提出的上诉。
此前，阿尔高州入籍委员会驳回了这名年轻女性的入籍申请，理由是她在入籍审查程序期间，曾有定罪记录。
她在15岁时曾与其他青少年一起向一处住宅正面掷鸡蛋，并参与了一种被称为“门铃恶作剧”的行为，即按响一栋楼内所有住户的门铃。根据2月9日公布的裁决书，少年法庭随后对她作出了警告处分。
阿尔高州行政法院认为，该州入籍委员会的意见既不符合瑞士法律，也不符合瑞士宪法。法院指出，因某项违法行为而受到定罪，并不会自动导致申请人入籍资格被拒。
法院进一步强调，入籍委员会在作出决定时，必须综合考量具体行为、相关情境以及过错程度，进而审慎评估申请人是否存在未来再次违法的可能性。
被指任意裁量
法院裁定，仅凭这一项定罪记录就驳回入籍申请，属于任意裁量。该事件属孤立事件，发生在青少年集体恶作剧的特定情境中。
法院还指出，该事件发生在入籍委员会作出决定一年多之前。因此，仅以此为依据否认这名年轻厄立特里亚女性已成功融入社会，同样属于任意判断。
基于上述理由，州法院撤销了入籍委员会的决定，在申请人通过联邦入籍程序的前提下，批准其获得州及市镇公民身份。该裁决目前尚未具有最终法律效力。
