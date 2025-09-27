电子身份证、假定租金税：瑞士举行全民公投

截至9月28日午时，瑞士选民需就“引入电子身份证”和“取消假定租金税”两项议案投出自己的一票。民意调查显示，两项议案的支持票数可能占优。公投结果将在9月28日同日揭晓。

对许多选民来说，这已不是初次和“电子身份证”议案“打交道”了：这次是2021年以来，瑞士选民第二次就《电子身份联邦法》进行表决。

上次公投因数据安全问题遭到否决。批评意见集中于一点：该系统计划由私营企业运营。这一“槽点”已被新法解决，后者提议建立完全由公共部门掌控的系统。

>> 以下是我们对电子身份证新法规的说明：

这一次，《电子身份联邦法》在民众中获得广泛支持：根据瑞士广播电视集团委托伯尔尼民意调查公司gfs.bern于9月进行的第二次民意调查显示：59%的受调者支持该法案，38%持反对态度，另有3%的人表示尚未确定立场。

瑞士选民每年最多可就国家事务进行四次投票。《联邦电子身份联邦法》已在议会两院以压倒性多数获得通过。除右翼瑞士人民党外，联邦委员会(瑞士政府)及所有执政党均对其表示支持。

但反对委员会依然表示出几点担忧：公民隐私无法得到保障，支持电子身份证的基础设施也有被用于建立社会信用体系的风险-类似体系已经在其他国家(比如中国被明确提及)成为现实。该委员会收集了逾5万份签名发起复决，该议案由此进入全民公投程序。

>> 观看下方视频，了解瑞士公投的运作：

房东们会摆脱“假定租金税”吗？

本次公投表决的第二项议案旨在改革自有房的税收制度。联邦议会审议赞成取消对房东征收自住房产的“假定租金税”(即自住房房主没有出租自己的房产，但是税务局假设该房被出租，并根据理论上计算出的租金收入向房东征收的税款)。改革后，经济受损的各州-尤其是山区旅游大州-可以通过一项折中方案(对第二居所征收新房产税)获得补偿。

因为这项改革的引入需要修改瑞士宪法，所以必须经由全国选民投票表决。该议案需获得选民和州的“双多数”支持方能通过公投。

>> 了解废除"假定租金"议案的详细内容，请阅读下方文章：

民调机构的预测显示：针对该议案，支持和反对方的较量呈胶着状态。第二次民调的支持率较首次民调出现大幅下滑，从58%跌至51%。海外瑞士人中的支持率更低，仅为49%。在所有受访者中，仍有4%的人尚未决定立场。

右翼的瑞士人民党、中右翼的中间党和自由民主党均支持这项改革。议会两院和联邦委员会也建议选民投票赞成该项议案。他们认为，这是一项朝着更加简单均衡的体系迈进的平衡性改革。

来自左翼社会民主党和绿党的反对派则担心国家税收收入会因此而减少。与此同时，代表瑞士多数人口的瑞士租户协会认为，新策会让租户在和房东力量抗衡中处于更加不利的地位。

与电子身份证议案一样，废除”假定租金税“议案也不是第一次进入全民公投程序了。之前，1999年的“人人享有房产”(Home ownership for all)公民动议以及2004年的“2001财政方案”(2001 fiscal package)都和“假定租金”相关。但这两项公投的结果均未促成”假定租金税”的废除。

少数人决定

并非所有的瑞士居民都能在9月28日这一天参加公投。只有年满18岁且无监护人的瑞士籍公民才有资格就国家事务投票。选民可通过邮寄选票或亲自前往投票站的方式投票。海外居民必须进行登记。瑞士全国共有约550万人具有投票资格，占该国约900万总人口的近三分之二。

居住在瑞士的外籍居民没有投票权，尽管他们的人数占到瑞士人口的四分之一。

>> 外国居民对无法参与投票的现状有何感想：

在有投票权的公民中，通常约有半数的人会参与投票。联邦统计局数据显示，过去10年间，年均投票率在41%至57%之间。综合以上因素，一项议案若要在公投中胜出，实际需要约150万人投票支持。

沃州计划放宽外籍居民的投票限制

在沃州，选民还将就“该州非瑞士籍居民是否可在定居瑞士仅5年后，就获得选举权和被选举权”的议案进行投票。目前相应的“等待期”为10年。此外，“外国公民需在该州定居至少3年”的前提条件仍将保留。

这一次，瑞士住房短缺问题在两个州引发公投。日内瓦州将就一项要求“到2030年该州10%的住房由非营利性合作社持有”的动议进行投票-目前这一比例仅为5%。与此同时，伯尔尼州选民将就一项旨在提高租房市场透明度的动议投票。该动议要求：在低空置率时期，房东更换租客时，必须告知后者前租户的租金水平。这一规定已在巴塞尔城市半州、日内瓦州、卢塞恩州和苏黎世州等多个州得以实施。

在全国公投日，瑞士部分城市和市镇也将举行地方性投票。例如在瑞士最大城市苏黎世，公众将就一项“禁止使用吹叶机”议案做出定夺。

(编辑：Samuel Jaberg/ts ，编译自英语：郭倢/dh)