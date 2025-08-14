这一次，瑞士人能够接受“电子身份证”吗？

瑞士公民可以下载电子身份的测试版，以熟悉该工具的使用。 Keystone / Cyril Zingaro

面对数字化生活，瑞士人显得比较“慢热”。他们不仅执着于现金支付，对电子身份认证也敬而远之。三年前，第一版《电子身份联邦法》在全民公投中遭遇滑铁卢。今年9月28日，“引入数字身份”议题即将再次接受投票箱的“考验”。支持者认为，数字身份是数字化转型的里程碑，而反对者则批评该系统在数据保护上存在漏洞。

相关内容

在践行直接民主的瑞士，选民有时需要就同一事项进行多次投票。“引入电子身份认证系统”也成为这样的案例之一。

2021年，瑞士选民否决了第一部关于电子身份(e-ID)的法律，因为议案将过多的责任委托于私人服务提供商。新版《电子身份联邦法》的“命运”将于9月28日接受选民的定夺。新版法案规定，相关系统的建立和运转完全由公共服务所覆盖。

法律规定了什么？

《电子身份联邦法》(多语)外部链接旨在建立一套由国家运营的、官方且免费的数字身份识别系统。目前，瑞士境内或境外的瑞士公民仍需使用身份证或护照来证明身份。电子身份证将帮助他们实现在线身份证明，且无需提供实体证件。

电子身份将成为实体证件之外的可选方式。执行公务的机构或组织必须具备识别电子身份的能力。而实体证件依然可继续使用。

该法案还就用户隐私的保护措施进行了详细说明。机构或企业验证电子身份证时，不被允许查看或存储任何非必需的数据。例如，如果有人为了购买酒精饮料需证明自己已成年时，不必提供具体出生日期，而只要出具已满18岁的证明即可。

任何滥用行为都可以上报给联邦司法局，该局负责进行必要的核查。

电子身份系统如何运作？

如果公民希望获得电子身份证，他们需要在智能手机上下载一个应用程序。下载该程序后，使用者可以以数字形式存储文件。

个人可以通过扫描身份证件，向联邦警察局在线申请电子身份。电子身份签发前，当局会通过视频验证确认申请者身份。此外，个人还可以前往州数据录入中心现场申请。此外，海外瑞士公民可以前往当地瑞士领事机构申请办理电子身份。

如果电子身份议案通过本次公投，它最早将于2026年第三季度得以推行。在此之前，瑞士公民可以通过下载相应应用程序试用版来测试这一新工具。

与上一版《电子身份联邦法》有何不同？

在遭遇公投失败的上一项电子身份议案中，电子证件由一家私营公司代表国家签发-这一模式曾引发强烈批评。政府认为，正是这一点导致了议案的最终流产，因此新版电子身份方案进行了有针对性的修改。

未来的电子身份证将由联邦独家签发。数据也将以“去中心化”的方式存储。这意味着个人信息将不再存储在政府的中央数据库中，而是直接存储在用户的智能手机上。这使得每个人都能掌控自己的个人信息，从而提高安全性并保护隐私。

为什么要就此投票？

新版《电子身份联邦法》在议会两院以压倒性多数获得通过。但是“反对电子身份法”委员收集了55’344个有效签名，成功发起公民复决。因此，联邦政府则必须就此进行全民公投。

支持电子身份系统的论据有哪些？

政府称，电子身份方式“既省时又省钱”。联邦委员会将该系统描述为一种“简单、安全、快速证明身份”的方式，可以实现许多行政手续的在线办理，例如，开设银行账户或注册电信服务等。

电子身份证也将惠及海外瑞士公民，保证他们更便捷地获得联邦政府服务。海外瑞士人组织(OSA)认为，电子身份证将有助于世界各地的瑞士籍人士行使其政治权利。该系统也会为电子投票的引入铺平道路。

6 月，瑞士六大政党(人民党、自由民主党、中间党、自由绿党、社会民主党和绿党)的代表通过媒体呼吁选民支持《电子身份联邦法》。 Keystone / Anthony Anex

联邦还强调，电子身份系统有助于可靠地识别电子交易各方。政府相信，这将增强互联网安全，并降低滥用的风险。

最后，该计划是瑞士数字化转型的关键要素。电子身份证系统的基础设施将向州、市镇当局以及私营部门开放。这些设施还可用于各类文件的存储，例如居住证、户口簿摘录、文凭、活动入场券或会员卡，等等。

反对电子身份系统的论据有哪些？

议案反对者虽然承认数字化转型的潜力，但认为修订后的法律依旧重复了2021年被否决版本的错误。

复决委员会批评的矛头指向电子身份技术对公民隐私的侵犯。委员会指出，该技术在他们看来尚不成熟，也欠安全，因而无法有效抵御日益增多的网络攻击。

尽管法律禁止收集不必要的数据，但反对者认为，追踪和滥用的风险依然存在。例如，他们担心电子身份证可能会让公司收集、组合和分析数据，以建立公民的“行为档案”。这些数据随后可能被用于广告目的。

2024年4月，复决委员会将收集到的反对《电子身份法》的签名提交给联邦国务秘书处。 Keystone / Christian Beutler

反对者还担心，数字身份的引入会给广泛监控系统提供方便。他们认为，这将对民主和自由秩序构成威胁。

此外，反对方还担心，推行电子身份会连带出间接义务：如果没有电子身份，获得某些服务可能会变得更加不便- 这将导致某种数字歧视。

谁支持，谁反对？

瑞士政府所有执政党都支持《电子身份联邦法》；六大政党(瑞士人民党、自由民主党、中间党、自由绿党、社会民主党和绿党)也不同寻常地为此议案组成了广泛联盟。

反对议案的复决委员则由海盗党、青年人民党、联邦民主联盟以及反对新冠防疫措施的两个组织-“宪法之友”和“瑞士自治”-组成。

(编辑：Balz Rigendinger，编译自法语：郭倢/dh)