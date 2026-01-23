3月8日全民公决：现金是否应写入宪法？

尽管现金在日常生活中的使用越来越少，但它仍然深受瑞士民众的欢迎。 Schweizerische Nationalbank 2016

电子支付的时代，还有人用现金吗？有，那就是瑞士人。尽管2024年数字支付首次在瑞士超越现金，成为人们日常购物的主要支付方式，但是瑞士人对现金的执着还是会令他国人惊讶不已。现在有人提出要将保障现金流通写入宪法，并对此进行全民投票。

2026年3月8日，瑞士将针对是否应将现金载入宪法并受到永久保护进行投票。这项公民动议以及联邦委员会对此提出的直接反建议将同时被付诸表决。

现金对于瑞士人来说有多重要？

根据瑞士央行(SNB)最近的一项调查，瑞士人越来越少使用硬币和纸币支付。2017年，每10人中尚有7人还在报刊亭、餐馆和商店使用现金支付，而去年每10人中只有3人还坚持使用现金，在15-34岁的年轻人中，每10人中只有不到2人还在这样做。

借记卡、信用卡以及数字应用(比如瑞士的Twint)正在兴起。瑞士邮政的柜台支付也在急剧下降，目前在交易中的占比不到1%，数字支付方式则更受欢迎。

尽管瑞士人越来越少地使用现金，但他们却并不想完全放弃现金。在瑞士央行的一项调查中，超过三分之二的受访者仍希望保留现金支付的可能；还有25%的受访者虽然自己不再使用现金，但也不希望取消现金。

由此可见，现金在瑞士仍然很受欢迎。另外：鉴于地缘政治和经济的不确定性，现金甚至变得更具吸引力，贵金属交易商菲洛罗(Philoro)在2025年初进行的一项调研证实了这一点：90%的人反对现在取消现金，而2023年这一比例为70%。

3月8日投票的这项动议内容是什么？

3月8日，瑞士选民将决定是否将保障现金的存在和流通写入宪法。选民将针对一项名为”支持瑞士拥有独立、自由的硬币或纸币(现金代表自由)”的公民动议和联邦委员会对此提出的直接反建议进行投票。

如果两份提案都被通过，选民还要再在两个提案中二选一，选出一个付诸实施的方案-这是在全国范围内的投票中好久未出现过的情况。

谁是这项动议的发起人？

该动议由瑞士自由运动组织(FBS)提出。该组织已经发起过一项反对强制疫苗接种的公民动议，在去年的投票中以失败告终。在没有任何政党支持的情况下，这项新的”现金代表自由”动议征集到了13.7万个签名，并于2023年提交给议会。

该动议提出在任何时候都要保障有足够数量的硬币和纸币流通，并要求所有“用其他货币取代瑞郎的计划”都必须经由公民和各州进行投票定夺。这两项要求都是为了对《联邦宪法》中关于货币和货币政策的第99条加以补充。

在该组织主席理查德-科勒(Richard Kohler)看来，现金代表了自由、独立和安全等价值。其中，安全最重要，因为计算机故障或黑客攻击可能导致混乱。现金也是数字支付方式的替代方案，尤其适用于老年人或出于理念原因拒绝数字支付的人群。

通过排除对现金的限制或取消现金，发起人还希望确保‘个人支出和行动不被持续监控’，同时也能防止类似中国社会信用体系这样的极端情况的出现。

联邦为什么提出一个直接反建议？

联邦委员会和议会在现金对瑞士的重要性以及使用瑞郎作为国家货币这些问题上与提案人的意见基本一致。联邦指出，尽管针对这一问题已在两部法律中有所规定，但他们同意上升到宪法层面。

而该动议的措辞并不十分恰当。联邦在反建议中做出了修改：在《宪法》第99条中做出规定，瑞士货币为瑞郎，瑞士央行要保证”现金”的流通，而不是动议文本中写的”硬币和纸币”。

这样，既有了精准且有效的法律规定，也避免了联邦政府插手国家银行的事务。

反建议规定了必须保证现金的流通，而非动议所说的”足够数量”的现金。

为什么原动议未被撤回？

联邦委员会起草的反建议对发起者来说还不够具体。”很遗憾，我们不能确认联邦是否真正理解了我们的要求，”该组织的网站上写道

反建议指出：”瑞士央行要保证现金流通”。但按照发起人认为，这一措辞并不自动表示：即使央行能够按照银行的需要担保提供足够的现金，银行就会继续为社会提供足够的现金流通。他们认为，保证现金的流通是联邦的事，而不是央行的职责，因为央行也没这个权限。

反建议中的”现金”一词取代了动议文本中的”硬币和纸币”，也引起发起人的不满。他们担心，”有经验的律师可以在必要的时候争辩说，国家数字货币也具有现金的基本特征，虽然没有纸张或金属制成的实体，但数字货币也同样是宪法规定的现金”。这就为引入国家数字货币来取代实体现金开了绿灯。

谁支持这项动议？

该动议的宗旨受到广泛接受，但措辞受到质疑。在各政党中，只有瑞士人民党SVP支持该动议。在协商程序(Vernehmlassungsverfahren)中，直接反建议几乎受到了一致支持。按照联邦委员会的说法，反建议保留了动议发起者所关注的核心问题，但用 “准确并符合法律成效的方式”做出了表达。

国民院和联邦院也几乎一致通过了该项反建议。国民院认为，现金可以防止数字画像(digital profiling，是指根据上网数据，分析出个人特征)、信息技术故障和在线欺诈，并降低零售和餐饮业数字交易的成本。

反建议也得到了各州、最重要的商业协会(瑞士经济协会、瑞士银行家协会、瑞士农民协会等)和工会(SGB、Travail.Suisse等)的支持。

(编辑：Samuel Jaberg，编译自德文：杨煦冬/dh)

