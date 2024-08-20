瑞士工会呼吁涨薪4%，以应对生活成本压力

瑞士工会联盟Travail Suisse呼吁今年涨薪4%，帮助瑞士工作者应对生活成本压力。
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据该联盟介绍，瑞士不断上涨的生活成本正在给雇员造成压力。Travail Suisse于8月19日表示，鉴于瑞士一直以来工资增长缓慢，员工的购买力被大幅削弱。
据悉，尽管经济正在复苏，生产率也不断提升，但瑞士的实际工资已经连续三年下降。目前的工资水平与2014年时相当，除了普遍通胀外，雇员们还面临着医疗保险等生活成本一涨再涨。
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瑞士收入：高薪且稳定，但很多人仍然手头很紧
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7000瑞郎(约合7850美元)的月薪在瑞士够不够花？最新统计数据显示，瑞士的薪资中位数仍在上涨，但对于部分人口来说，工资还是没有花销涨得快。
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Travail Suisse认为，雇主不能独享生产率提高带来的好处。
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在瑞士月薪6000瑞郎意味着什么？
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当瑞士人出国旅行，尤其是到那些收入明显处于劣势的国家，如果有人询问他们的薪水，他们就会立刻调转话题或者偶尔撒谎敷衍了事。如何让别人理解他们五、六千欧元的月收入其实与对方所赚的一千、两千欧元没有可比性呢？
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该联盟表示，涨薪的时机已经成熟。经济正在恢复元气，企业面临的价格压力也在减小。Travail Suisse及其协会建议各行各业集体涨薪，涨幅可达4%。
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2024年第二季度瑞士经济增长0.5%
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2024年第二季度瑞士经济的增长比预期略快。今年4月到6月，基准调整后的国内生产总值比上个季度增长了0.5%。
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第77届洛迦诺电影节吸引来15.2万影迷
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在8月17日结束的第77届洛迦诺电影节(Locarno Film Festival)上，大约15.2万名影迷涌入这座南部小城-比去年增长了3.5%。
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瑞士禁止医疗保险推销电话
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瑞士的医疗保险公司不再有权向潜在客户拨打不受欢迎的促销电话。
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达赖喇嘛将出席苏黎世长寿仪式
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达赖喇嘛按计划将于8月23-26日访问瑞士。这位藏传佛教的最高领袖会在8月25日(周日)现身苏黎世哈伦体育馆(Hallenstadion)。
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瑞士铁路乘警将配备随身摄像机
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从今年9月起，瑞士联邦铁路乘警将佩戴随身摄像机。本周二(8月13日)瑞士铁路公司表示，希望随身摄像机会有助于缓和纠纷。
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瑞士铁路公司向海外扩张？不值得！
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瑞士联邦铁路公司(SBB/CFF/FFS)决定不在海外运营自己的列车，该公司董事长莫妮卡·里巴尔(Monika Ribar)为这一决定进行了辩护。
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除酒店与信息通信业，瑞士其他行业员工的工资涨幅可能不大
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由于瑞士各企业的工资预测与通胀预测继续保持一致，因此，大多数行业的实际工资增长看起来不会太大。
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瑞士政府建议提高增值税，以解决第13个月养老金支付的资金
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瑞士政府提出建议，通过提高增值税的方式为支付第13个月养老金提供资金。至于增值税应增加多少，要到今年秋季才会决定。
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调查显示：遗产税未获公众广泛支持
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一项调查显示，约67%的瑞士人反对由左翼政党提出的、通过向富人征收高额遗产税资助气候措施的公民动议。
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瑞士暴风雨迫使70人撤离布里恩茨
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瑞士中部发生猛烈暴风雨，恶劣天气导致70人被迫撤离布里恩茨。只有两人受伤。
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苏黎世将支付近24瑞郎的最低时薪
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瑞士最大城市的选民在上周日(6月18日)的投票中赞成设立每小时23.9瑞郎(约合人民币191元)的最低工资，左翼团体称这个时薪将有助于改善穷忙族的生计。
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