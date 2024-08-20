瑞士工会呼吁涨薪4%，以应对生活成本压力

瑞士工会联盟Travail Suisse呼吁今年涨薪4%，帮助瑞士工作者应对生活成本压力。

1 分钟

点击这里，订阅瑞士资讯swissinfo.ch时事通讯(Newsletter)，迅速、深入、互动地了解瑞士第一手新闻资讯。

据该联盟介绍，瑞士不断上涨的生活成本正在给雇员造成压力。Travail Suisse于8月19日表示，鉴于瑞士一直以来工资增长缓慢，员工的购买力被大幅削弱。

据悉，尽管经济正在复苏，生产率也不断提升，但瑞士的实际工资已经连续三年下降。目前的工资水平与2014年时相当，除了普遍通胀外，雇员们还面临着医疗保险等生活成本一涨再涨。

相关内容

相关内容 瑞士收入：高薪且稳定，但很多人仍然手头很紧 此内容发布于 7000瑞郎(约合7850美元)的月薪在瑞士够不够花？最新统计数据显示，瑞士的薪资中位数仍在上涨，但对于部分人口来说，工资还是没有花销涨得快。 更多阅览 瑞士收入：高薪且稳定，但很多人仍然手头很紧

Travail Suisse认为，雇主不能独享生产率提高带来的好处。

相关内容

相关内容 在瑞士月薪6000瑞郎意味着什么？ 此内容发布于 当瑞士人出国旅行，尤其是到那些收入明显处于劣势的国家，如果有人询问他们的薪水，他们就会立刻调转话题或者偶尔撒谎敷衍了事。如何让别人理解他们五、六千欧元的月收入其实与对方所赚的一千、两千欧元没有可比性呢？ 更多阅览 在瑞士月薪6000瑞郎意味着什么？

该联盟表示，涨薪的时机已经成熟。经济正在恢复元气，企业面临的价格压力也在减小。Travail Suisse及其协会建议各行各业集体涨薪，涨幅可达4%。