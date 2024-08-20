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瑞士工会呼吁涨薪4%，以应对生活成本压力

瑞士工会联盟Travail Suisse呼吁今年涨薪4%，帮助瑞士工作者应对生活成本压力。

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Keystone-SDA

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据该联盟介绍，瑞士不断上涨的生活成本正在给雇员造成压力。Travail Suisse于8月19日表示，鉴于瑞士一直以来工资增长缓慢，员工的购买力被大幅削弱。

据悉，尽管经济正在复苏，生产率也不断提升，但瑞士的实际工资已经连续三年下降。目前的工资水平与2014年时相当，除了普遍通胀外，雇员们还面临着医疗保险等生活成本一涨再涨。

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该联盟表示，涨薪的时机已经成熟。经济正在恢复元气，企业面临的价格压力也在减小。Travail Suisse及其协会建议各行各业集体涨薪，涨幅可达4%。

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