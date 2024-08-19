瑞士禁止医疗保险推销电话

每年的更换医疗保险期从入秋开始，居民常会接到推销医疗保险的电话，有时不胜其烦。 Keystone / Christian Beutler

瑞士的医疗保险公司不再有权向潜在客户拨打不受欢迎的促销电话。

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政府于本8月14日通过了这一条例。下一个医疗保险更换期将于9月1日开始，这一新规范将于此期间开始实施。

这意味着从现在开始，禁止保险公司电话联系从未在该公司投保的人，或已超过三年未在该公司投保的人。这个规范适用于所有保险公司。

随着《保险中介活动监管条例》于8月14日获得通过，政府宣布了一套具有普遍约束力的现行行业解决方案。在此之前，行业协议只对签署了协议的保险公司具有约束力。

此外，中介机构现在有义务在咨询过程中起草一份协议，并要由客户签字。而支付给中介机构的酬金则限于每位被保险人70瑞郎(约合人民币578元)。