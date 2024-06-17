瑞士雇员虽满意程度降低，却鲜有人打算换工作

工作在瑞士的人正日益感到不满。他们还往往缺乏与雇主的感情纽带，可是想要换工作的人却寥寥无几。
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如今只有54%的瑞士雇员感到满意与自信，相比上次调研掉了5个百分点。
这是盖洛普(Gallup)咨询公司周三(6月12日)公布的最新调研结果。为编撰这份盖洛普全球报告，来自145个国家的近13万人接受了调查，其中包括大约1000名瑞士雇员。
在瑞士，感到与雇主有感情纽带的人甚至还不足一成，瑞士也因此排在欧洲的倒数位置，这意味着对潜力的浪费。大多数人(81%)只是“按章工作”，10%甚至已经递交内部辞呈。
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与此同时，瑞士人想换工作的意愿却非常低。只有两成的人在找新工作，尽管48%的人都认为，现在是找新职位的好时机。
在试着解释瑞士人为何不太愿意换工作时，盖洛普欧洲、中东及非洲研究分析总监马尔科·宁克(Marco Nink)表示：“瑞士的绝大多数雇员都对自己的生活标准感到满意，然而与德国或奥地利的雇员不同，他们认为劳动力市场并不兴旺。”
欧洲对比
就整个欧洲来看，瑞士人对自身情况的满意度仍然略高于欧洲平均水平(47%)和德、奥、瑞分区水平(44%)。与上一年一样，斯堪的纳维亚各国再次高居榜首：芬兰位居第一名，该国83%的雇员感到满意。接下来分别是丹麦(77%)、冰岛(76%)、荷兰(71%)和瑞典(70%)。
然而瑞士的几个邻国的情况还要惨淡，其中德国尤甚，满意度下跌8个百分点，降至45%，奥地利雇员的满意度也有所下降(下滑6个百分点，现为48%)。
幸好不管是与欧洲相比，还是与几个接壤的邻国相比，瑞士雇员的压力水平都相对低得多，仅为30%。跟欧洲(37%)、德国(41%)或奥地利(35%)比起来，感到有压力的瑞士雇员确实少很多。
宁克指出：“这些数据表明，各企业的高压力水平非常均衡。”他还指出，压力较小意味着工作场所情绪激动或起冲突的情况也较少。
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