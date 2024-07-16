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电器产品：网上便宜货常有安全隐患

便宜的电器产品常会有安全隐患。
便宜的电器产品常会有安全隐患。 Keystone-SDA

一项政府评测发现，瑞士市面上的电器产品中大约1/4有安全隐患。该评测报告提醒消费者，不要在非欧洲的平台与网站上购买便宜的产品。

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Keystone-SDA

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在周一(7月15日)发表的新闻稿中，瑞士联邦大电流装置检查局(ESTI)还建议消费者确保他们拥有正确的瑞士插头，同时还要有胜任可靠的客户服务。

去年该局核查了逾1260部电器产品，几乎四分之一有或大或小的产品缺陷，这也是为何该局会发出114个销售禁令。该局还写道，除此之外，他们还对某些电器产品发出过10次召回令与安全警告。

他们核查的目标产品包括各种家用与办公用电器、LED灯具、带激光的灯具、充电器、充电宝、即插即用式光伏系统及储电系统，等等。

大电流装置检查局对瑞士全国进行市场监督。根据该局的规定，家用、办公、商业和工业用电器产品的合格性和安全性都需接受随机和基于风险的检测。

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