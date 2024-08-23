虽有网上竞争，瑞士商铺数量依然有所增长

尽管网上零售业的发展迅猛，但瑞士实体零售商铺的数量仍在增加。 Keystone-SDA

过去十年里瑞士实体零售商铺的数量有所增长。不过，网上零售业的发展更为迅猛。

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根据金融信息服务机构Crif日前公布的调研，从2014年到2023年，瑞士新开张的商铺数量超过了关闭的商铺数量。具体说来，这十年间共有5349家实体商铺开张，相当于增加了17%左右。相比之下，2009-2018年间共3.1万多家店铺关门大吉。

增长最强劲的是食品、香水、饮料零售和花卉植物零售业。与此形成对照的，是销售电子消费品、计算机和软件的零售店消失得特别频繁。不过，面包店、肉铺和服装店的数量也有所减少。

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虽然2014年、2015年、2016年和2019年关门的商铺数量多于开张的商铺数量，但2017年、2018年及2020年至2023年两者相抵的余额均为正数。

网店蓬勃发展

不过，迄今为止网上商铺的增长率最高。在过去十年里，净增长率约为42%。尤其是在2020年和2021年的新冠疫情期间，网店曾出现真正的井喷式增长。

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然而从总数上看，网店仍然明显落后。2023年仅有约800家网店开业，而新开张的实体店则有近4000家。

金融信息服务机构Crif的此次调研，包括了评估期内所有在商业登记处登记或注销的零售企业和网店。