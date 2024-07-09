调查显示：学徒普遍感到压力巨大，身心疲惫

四分之一的瑞士学徒中途辍学。 Keystone-SDA

多数在学徒期学习的年轻人倍感压力、身心疲惫、工作时间过长。瑞士工会联盟Unia的一份调查显示，有四分之一的学徒中途辍学。该工会呼吁提升学徒的健康保护，并加强对工作环境的监管。

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超过1100名学徒参与了此次调查。调查重点围绕压力、对培训的满意度、是否在工作中遭受歧视或霸凌，以及工作时间和薪酬等工作环境问题。

绝大多数受访者表示在工作中压力很大，下班以后感到精疲力竭。大约92.4%的人有过压力感受，在53.2%的人身上这种现象时有或总是发生。

大多数学徒在一到四年的学徒期内月薪不超过999瑞郎(约合人民币8070元)。二十分之一的人月收入甚至低于500瑞郎(约合人民币4040元)。

半数以上的学徒还表示，每天需工作9小时以上，超过了法律规定的时限。四分之一的人每周都会超时工作。