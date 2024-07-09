调查显示：学徒普遍感到压力巨大，身心疲惫

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瑞士央行表示，通货膨胀率在可控范围
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据《时报》(Le Temps)报道，瑞士央行行长托马斯·乔丹在一次采访中表示，瑞士官员们对本国通货膨胀前景“相对放心”。
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瑞士对移民的吸引力不及他国
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根据全球移民联络组织InterNations的一项调查，瑞士对外籍专业人士的吸引力不及以往。尽管生活质量很高，但许多高素质工作者认为，在瑞士很难交到朋友。
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调查显示：仅少数瑞士景点受过度旅游影响
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瑞士旅游局今年4月到5月的一项调查显示，瑞士不存在“过度旅游”现象。仅5%的受访者为旅游业担忧。
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三家瑞士公司跻身全球最有价值百强企业
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在全球估值最高的上市公司排名中，科技企业是无可争议的佼佼者。人工智能的蓬勃发展尤其推动了该行业的发展。不过，三家著名的瑞士企业也成功跻身全球百强。
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2023年-瑞士人的长寿之年
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2023年瑞士人的预期寿命创下了历史纪录。洛桑大学的科研人员估计，瑞士女性的预期寿命为85.5岁，男性的预期寿命则为82.2岁。
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欧洲准时付款模范：瑞士企业
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根据一项新的研究分析，瑞士企业普遍有着严格的付款纪律，在北欧地区处于领先地位。
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瑞士吸烟者比例下降
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瑞士的吸烟人数正在逐渐减少。据瑞士联邦统计局(FSO)7月2日发布的数据显示，2022年，瑞士15岁及以上人口中有24%的人吸烟。
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瑞士政府否决右翼党派人口上限提案
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瑞士联邦委员会否决了将瑞士人口上限设定为1000万的提议，认为这会危及瑞士经济增长和安全。
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新的强奸定义在瑞士正式生效
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“不就是不”--从今天起，瑞士人将受到更大范围的法律保护，以抵制未经同意的性行为。
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世卫组织：五分之一的瑞士人运动量不足
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世界卫生组织(WHO)的一份报告显示，全世界的人都缺乏运动。根据世卫组织在《柳叶刀全球健康杂志》 (The Lancet Global Health Journal)上发表的报告，这不仅严重影响人们的身体健康，还会给医疗体系带来巨大的经济负担。
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