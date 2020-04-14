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瑞士联邦总统表示，解除封锁隔离需要相应保护措施

Sommaruga
瑞士政府于3月16日宣布，由于冠状病毒，瑞士进入“紧急”状态，并实行全国范围的出行限制、社会隔离抗疫措施。 Keystone

瑞士联邦总统西蒙奈特·索马鲁嘎(Simonetta Sommaruga)表示，针对遏制新冠病毒蔓延所实行的封锁隔离抗疫措施的逐步放松，必须与周密详尽的保护性策略同步进行。

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Keystone-SDA/ds

索马鲁嘎在上周日(4月12日)接受瑞士德语纸媒《一瞥报·周日版》(SonntagsBlick)采访时表示，(瑞士政府)放松封锁限制的前提条件是，新增新冠病毒感染病例数不再出现进一步增长。她也郑重警示，要想判断当前瑞士情势是否已经达到新冠病毒感染的疫情高峰期，目前仍为时尚早。

拟与放宽封锁限制同步推进的相关保护性措施，或许是建议民众使用口罩，以及进一步展开检测-虽然所涉及的规模还尚待商榷。

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而面对由部分专家基于经济考虑所提出的“将高危易感群体进行完全隔离”的想法，瑞士联邦总统索马鲁嘎已断然予以否决。

年龄高于65岁的群体以及患有糖尿病、呼吸道疾病、高血压或癌症等慢性基础疾病的群体，更易感染2019冠状病毒病COVID-19。“我们在这里谈及的(‘高危易感群体’)，是相当数量的民众，”索马鲁嘎在采访中表示：“要完全切断这些群体与外界的联系，做到彻底隔离，这是不可能的。”

索马鲁嘎坚持认为，瑞士政府面对此次历史上前所未有的全球健康危机的反应，既未仓促贸然行事，也未过度谨慎。在经济事务方面，瑞士政府已确保提供有史以来最高额度的经济支持，从而保障疫情期间瑞士企业及失业救济机构可一如既往地支付员工工资，受疫情重创的中小企业也可通过申请由联邦提供担保的贷款，从而解决资金链问题。

瑞士政府将于本周四(4月16日)宣布放松封锁隔离抗疫措施的详细方案。截至目前，部分欧洲国家已开始着手分阶段放宽针对遏制新冠病毒传播所采取的封锁限制。

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