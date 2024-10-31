瑞士媒体：特朗普与哈里斯的“中国政策”之异同

特朗普和哈里斯 KEYSTONE

亲爱的读者：这里是瑞士主要媒体在过去一周的时间里(2024年10月24-30日)发布的有关中国的报道。

10 分钟

瑞士资讯swissinfo.ch中文部

在本期的新闻回顾中，我们重点介绍瑞士媒体有关中国的三篇报道： 特朗普和哈里斯的对华经济制裁的目标虽然不会改变，但依然存在细微差别；中国自诩超级大国，但背后却一片狼藉，中国的经济处于危机之中；劳力士与宝齐莱携手在上海开设首家专卖店，这是在中国的一场革命的开端。

下面是主要内容摘要：

中国：哈里斯和特朗普为数不多的“和解领域”之一

瑞士法语区权威报纸《时报》(Le Temps)于10月25日发表文章《中国：哈里斯和特朗普为数不多的”和解领域“之一》，就美国大选两位候选人的“中国政策”之异同进行了分析。

文章开头指出，近年来，中国多次成为美国经济制裁的目标。无论特朗普或哈里斯谁当选，这一情况都不会改变。尽管如此，两位候选人的对华态度依然存在细微差别。

特朗普在上一任期时，就挑起了与中国的贸易战。近日，他又对媒体表示，如果中国进攻台湾，则要向中国征收“150%或200%”的关税。相比”更爱从经济角度看问题“的特朗普，哈里斯则“更加重视中国的人权问题、维吾尔族和其他少数民族的命运”。

文章强调，中美之间，商业从来都离不开地缘战略，而台湾是中美关系中的核心问题之一。“特朗普采用的是交易方式，这并不意味着他不会保护台湾，但他认为台湾应该为这种保护而付钱，就像支付保险单那样。”亚洲问题专家Alice Ekman分析道。而哈里斯则更会“从捍卫另一个民主国家的意识形态角度出发，致力于保护台湾。

“中国可能还是倾向于特朗普当选。因为他的当选可能会造成美国与盟国之间的紧张关系……这可能正中中国下怀，因为中国有着非常明确的重组全球治理、排挤西方的政策。” Alice Ekman，亚洲问题专家

据瑞士亚洲协会(Asia Society Switzerland)首席执行官Nico Luchsinger分析，鉴于新政府均倾向于改变政策，中美关系或将在未来几个月出现恶化。尽管如此，“美国只能在一定限度内设置关税壁垒，否则将损害自身经济。” Luchsinger补充道。(Le Temps外部链接/法)学家表示，早在上世纪50年代，日内瓦就曾是中国间谍的活动热点，而瑞士的反间谍工作则相对滞后。(NZZ外部链接/德)

习近平和普京参加在俄罗斯喀山举办金砖国(Brics)峰会。 KEYSTONE

中国以超级大国自居–但背后却一片狼藉

瑞士首家街头新闻报《一瞥报》(Blick)10月24日报道，中国领导人习近平在俄罗斯喀山举行的本届金砖国(Brics)峰会上自诩超级大国，想与俄罗斯总统普京一起，加强反西方联盟和建立”公平世界秩序”，但实际上中国的经济正处于危机之中，专家警告中国的社会和经济问题。中国还能自救吗？

中国在2020年设立的5 年后成为”高收入国家”；15年后国内生产总值比2020年翻一番的宏伟目标，现在看来已遥遥无期。冠状疫情、房地产泡沫破灭、长期生产过剩和消费不足都给中国经济造成了影响。中国政府正在竭力寻找解决方案，迄今为止收效甚微。中国陷入了一个恶性循环：经济问题会引发社会问题，而社会问题又会引发经济问题。

“中国陷入了一个需要打破的恶性循环。” 苏黎世大学汉学家西蒙娜·格拉诺(Simona Grano)

经济学家、中国问题专家乔治·马格努斯(George Magnus)一年前接受《一瞥报》采访时曾说：习近平给中国带来了相当大的问题。”中国的全球实力建立在经济实力的基础上，如果后者受到损害，前者也会受到影响。”因此像金砖国峰会等活动对中国来说相当重要。

从习近平在喀山展示的自信背后，不难看出一种不确定性，为了掩饰自己对于受到外国势力制约的惶恐，必须要展示自己的实力。去年，习近平宣称：”以美国为首的西方国家已经全面遏制和包围了中国”。今年，他和普京也强调要遏制 “美国优势”。中国想在暴露自己劣势之前，充当一个全球参与者的角色。(blick外部链接/德)

劳力士将在中国开设首家专卖店 Keystone

劳力士进军中国市场-开专卖

瑞士德语区最古老商业周报《贸易报》(Handelszeitung)10月24日报道，劳力士(Rolex)与宝齐莱(Bucherer)携手在上海开设首家专卖店。这是在中国的一场革命的开端。

自一年前劳力士收购了其最重要的零售商宝齐莱之后，也对中国市场产生了影响。劳力士将与宝齐莱一起在上海开设第一家专卖店。这看似平常，实际上却是一场零售业的革命。在此之前，劳力士和宝齐莱都没有在中国大陆或香港开设过专卖店。

宝齐莱发言人施丽君(Regina Schilcher)证实了即将在中国大都市上海开设专卖店的消息，但除此之外，没有提供更多细节。专卖店将开设在高档的上海兴业太古汇购物中心内，该购物中心内已有来自世界各地的各种钟表和奢侈品牌，宝齐莱的劳力士专卖店将设立一个部门，不出售新的劳力士手表，而是出售获得日内瓦品牌官方认证的二手手表。

对于行业观察家来说，在中国开设宝齐莱专卖店显然只是第一步，劳力士还会在中国设立20家或更多专卖店，遍布各大城市。目前，劳力士手表在重要的中国市场至少通过四家长期合作伙伴进行分销和销售。可以预见的是，劳力士将大幅减少销售网点的数量，并设立大型旗舰店来吸引顾客。

相比之下，日内瓦第二大钟表品牌百达翡丽在全中国仅有两家官方专业零售商销售该品牌的钟表。(Handelszeitung外部链接/德)

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