全球电动车市场增长速度减缓

尽管去年全球销售超过1’000万辆纯电池驱动的汽车，但电动车市场的增长速度正在放缓-包括在瑞士。
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时事通讯：瑞士媒体里的中国
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根据德国新闻社DPA的分析，管理咨询公司普华永道(PwC)研究的21个市场中，共销售了1’040万辆电动车。这比2023年增长了14.3%。
然而，普华永道最初预计2023年的增长率为28%，计算方法调整后，增长率大幅下降。其主要原因是普华永道调整了对中国市场的数据收集方法，以防止出口车辆被重复计算。这一调整导致数据差异达数十万辆。
瑞士市场也出现下降
中国在绝对市场份额上占据主导地位，占全球总销量的近三分之二-具体来说为670万辆纯电动车(BEVs)。按修正后的去年数据计算，其增长率也高于平均水平，达到了20%以上。
排名第二的是美国，总计销售120万辆汽车，同比增长7.4%。与以往不同的是，第三名不是德国，而是英国，销售纯电动车38.2万辆，比前一年增长了21%以上。
相比之下，德国38.1万辆的销量因微弱劣势与第三名失之交臂。由于购车补贴取消，德国电动车市场销量去年下降了27%以上。
在瑞士、法国、奥地利、意大利和瑞典等欧洲市场，电动车的销量也有所下降，但降幅低于德国。
外部因素起重要作用
“目前可以明显看出，全球电动车市场仍然高度依赖外部因素，”普华永道旗下Strategy&咨询公司的约恩·诺伊豪森(Jörn Neuhausen)表示。中国在年末出现的强劲销量可以用“电动车购置补贴计划”来解释。
2024年，插电式混合动力车(PHEVs)的增长速度显著高于纯电动车。在所调查的市场中，插电式混合动力车的数量增长了56%，达到620万辆。而非插电式混合动力车的增长率为18%，总量达到890万辆。
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