苏黎世/上海：ABB公司收购Aurora Motors

ABB宣布已签署收购Aurora Motors的协议。Aurora Motors是一家美国立式泵电机供应商，其工程和运营部门位于中国上海。 Keystone-SDA

11月6日，总部位于苏黎世的电气工程和自动化公司ABB宣布签署收购美国立式泵电机Aurora Motors的协议。这项交易将增强ABB的产品供应，并扩大其全球业务。

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瑞士/瑞典集团在上述声明中表示，这项交易是Motion业务领域盈利增长战略的一部分，它将助力NEMA电机事业部提升其产品供应、扩展其供应链，并增强对全球客户群的支持。预计交易将在2024财年结束前完成。

Aurora Motors是一家价值400万美元的美国立式泵电机供应商，其工程和运营部门位于中国上海，公司办公室和配送中心位于加利福尼亚州的海沃德。