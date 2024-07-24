立足瑞士 报道世界
登录
新闻
生活&养老

今年上半年瑞士公寓房价格上涨

公寓房售价在今年上半年出现涨幅。
公寓房售价在今年上半年出现涨幅。 Keystone-SDA

2024年上半年瑞士的住宅价格呈现出不同的趋势。与2023年年底相比，公寓房售价有所上涨，而同期的独栋住宅售价则变得更加实惠。

此内容发布于
3 分钟
Keystone-SDA

点击这里，订阅瑞士资讯swissinfo.ch时事通讯(Newsletter)，迅速、深入、互动地了解瑞士第一手新闻资讯

根据抵押贷款经纪公司MoneyPark和苏黎世房地产数据初创公司Pricehubble的一份报告，今年上半年瑞士全国的公寓房价格平均上涨了0.5%，而独栋住宅的价格反而下降了2.2%。

然而与一年前相比，这两类房产的价格均上涨了1.9%。

瑞士法语区独立式住宅价格的下降(-4.0%)比德语区(-1.3%)更为明显，但德语区自住公寓价格涨幅(+0.6%)较大，而在法语区的售价则变得更实惠(-0.2%)。

相关内容

浮动利率抵押贷款不再受欢迎

这份报告指出，房主选择的融资类型发生了重大变化。与2023年下半年相比，以隔夜平均利率(Saron)为基础的浮动利率按揭贷款的申请量下降了58%。尽管瑞士国家银行(SNB，央行)今年上半年两次下调关键利率，但这些抵押贷款已经失去吸引力。货币市场抵押贷款在所有抵押贷款中所占的份额从19%大幅下降至8%。

自2023年10月以来，最长期限为10年的固定利率抵押贷款变得更加便宜，抢占了浮动利率产品的市场份额。而在今年上半年签约的抵押贷款中，逾三分之一为期限在5至9年和10年或以上的类别。此外，期限为1至4年的短期固定利率抵押贷款的市场份额也达到了创纪录的15%。

抵押贷款提供商的市场动态

Moneypark和Pricehubble观察到，各州立银行尤其受益于瑞士信贷集团(Credit Suisse)近来的困境。今年上半年这些银行提高了自己的利润率，而且未曾提供市场上最具竞争力的条件。

相关内容

因此，Moneypark所代理的抵押贷款量明显朝着保险公司和养老基金倾斜。

阅读最长

讨论最多

相关内容

讨论
提问者： 托马斯·斯蒂芬斯

“没孩子”的假期在瑞士走红，这是一种公开歧视还是成功旅游业策略？

有些人宁愿多付一些钱，也不想在度假时受到孩子们的吵闹声影响。这对我们的社会意味着什么？

参与讨论
7
12 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： 宝琳·图鲁班

辅助生殖关乎哪些伦理考量？

您认为当局是否应确保不育者都能够获得医疗辅助生育服务？应给“不孕症治疗”设置怎样的条件？在您生活的国家情况如何？

参与讨论
3
8 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： 布鲁诺·考夫曼

怎样在中小学生中加强民主教育？

瑞士应该在初中阶段将政治课定为必修科目吗？你在学校中有过怎样的关于民主教育的经历？ 请你分享自己的经历。

参与讨论
14
47 留言
查看讨论
阅读最长

新闻

尼莫，2024年欧洲歌唱大赛冠军。

相关内容

2025年欧洲歌唱大赛预计在巴塞尔或日内瓦举行 

此内容发布于 瑞士广播电视集团(the Swiss Broadcasting Corporation, SBC)于7月19日宣布，巴塞尔和日内瓦击败苏黎世和伯尔尼，入围2025年5月欧洲歌唱大赛主办城市候选名单。 

更多阅览 2025年欧洲歌唱大赛预计在巴塞尔或日内瓦举行 
伯尔尼州的徒步标志。

相关内容

恶劣天气迫使瑞士多条徒步路线关闭

此内容发布于 据瑞士公共广播电台RTS报道，由于天气恶劣，今年夏天瑞士约有620条徒步路线仍处于关闭状态，其中瓦莱州(Valais)受到的影响尤为严重。

更多阅览 恶劣天气迫使瑞士多条徒步路线关闭
CSS保险首席执行官：减肥针剂将令瑞士保险公司损失“数亿瑞郎”。

相关内容

减肥针剂将令瑞士保险公司损失“数亿瑞郎”

此内容发布于 围绕糖尿病和减肥针剂的炒作正在推高瑞士的医疗成本。瑞士第二大医疗保险公司CSS保险的首席执行官Philomena Colatrella坦言：“明年，瑞士所有医疗保险公司的支出将飙升到数亿瑞郎。”

更多阅览 减肥针剂将令瑞士保险公司损失“数亿瑞郎”
大约100名瑞士人和席琳·迪翁患有相同的疾病

相关内容

瑞士大约有100人和席琳·迪翁患有相同的疾病

此内容发布于 席琳·迪翁(Céline Dion)的纪录片让一种鲜为人知的疾病走进了人们的视野。据专家介绍，这位歌手的名人身份，对大约100名身患僵人综合征(Stiff Person Syndrome)的瑞士人来说是一种幸运。

更多阅览 瑞士大约有100人和席琳·迪翁患有相同的疾病

符合JTI标准

相关内容: 瑞士资讯SWI swissinfo.ch得到新闻信任计划的认证

您可以在这里找到读者与我们记者团队正在讨论交流的话题。

请加入我们！如果您想就本文涉及的话题展开新的讨论，或者想向我们反映您发现的事实错误，请发邮件给我们：chinese@swissinfo.ch

阅读更多
Houses in Switzerland

相关内容

瑞士房地产价格预计下跌

此内容发布于 市场参与方纷纷预测，瑞士房地产市场将出现价格下跌。毕马威咨询公司(KPMG)的一份调查显示，利率风险和监管令市场前景更加惨淡。

更多阅览 瑞士房地产价格预计下跌
rents in Switzerland could decrease according to reports.

相关内容

瑞士房地产“超级周期”即将结束

此内容发布于 近几个月来，瑞士许多邻国的房地产都出现贬值，有的贬值幅度很大。虽然瑞士尚未出现此种情况，但专业人士估测，瑞士的房地产热潮可能很快也要结束。

更多阅览 瑞士房地产“超级周期”即将结束
瑞士买房难

相关内容

在瑞士买房越来越难

此内容发布于 根据瑞士人寿(Swiss Life)的一项调查显示，瑞士人购买第一套房产的时间平均比法国人晚17年；比德国人晚14年。

更多阅览 在瑞士买房越来越难

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团