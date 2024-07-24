今年上半年瑞士公寓房价格上涨

公寓房售价在今年上半年出现涨幅。 Keystone-SDA

2024年上半年瑞士的住宅价格呈现出不同的趋势。与2023年年底相比，公寓房售价有所上涨，而同期的独栋住宅售价则变得更加实惠。

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Deutsch de Eigentumswohnungen verteuern sich im ersten Halbjahr weiter 原版 更多阅览 Eigentumswohnungen verteuern sich im ersten Halbjahr weiter

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根据抵押贷款经纪公司MoneyPark和苏黎世房地产数据初创公司Pricehubble的一份报告，今年上半年瑞士全国的公寓房价格平均上涨了0.5%，而独栋住宅的价格反而下降了2.2%。

然而与一年前相比，这两类房产的价格均上涨了1.9%。

瑞士法语区独立式住宅价格的下降(-4.0%)比德语区(-1.3%)更为明显，但德语区自住公寓价格涨幅(+0.6%)较大，而在法语区的售价则变得更实惠(-0.2%)。

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浮动利率抵押贷款不再受欢迎

这份报告指出，房主选择的融资类型发生了重大变化。与2023年下半年相比，以隔夜平均利率(Saron)为基础的浮动利率按揭贷款的申请量下降了58%。尽管瑞士国家银行(SNB，央行)今年上半年两次下调关键利率，但这些抵押贷款已经失去吸引力。货币市场抵押贷款在所有抵押贷款中所占的份额从19%大幅下降至8%。

自2023年10月以来，最长期限为10年的固定利率抵押贷款变得更加便宜，抢占了浮动利率产品的市场份额。而在今年上半年签约的抵押贷款中，逾三分之一为期限在5至9年和10年或以上的类别。此外，期限为1至4年的短期固定利率抵押贷款的市场份额也达到了创纪录的15%。

抵押贷款提供商的市场动态

Moneypark和Pricehubble观察到，各州立银行尤其受益于瑞士信贷集团(Credit Suisse)近来的困境。今年上半年这些银行提高了自己的利润率，而且未曾提供市场上最具竞争力的条件。

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因此，Moneypark所代理的抵押贷款量明显朝着保险公司和养老基金倾斜。