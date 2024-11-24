租客在瑞士怎么找房子？

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取决于居住地的不同，在瑞士找房可能会相当复杂。要想找到合适的住处，就需要熟悉瑞士的房地产运作方式。

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大部分(60%)瑞士居民住在出租公寓里，但自上世纪70年代以来，购房者的比例一直在稳步上升。瑞士的大多数住宅为两室一厅或三室一厅。

2019年瑞士的平均净月租金为1362瑞郎(约合人民币9400-9500元)。楚格、苏黎世与施维茨州的公寓租金最高，而汝拉、纳沙泰尔与瓦莱州的公寓租金相对较便宜。大城市的房租大约能高出10%。

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在瑞士租客怎么找到合适的公寓房源？

最简单的办法是去专门网站或直接到该地区房产中介公司网站上查看空房情况。房源介绍中一般都附有联系电话或联系人信息，方便有意向者预约看房。

下一步就是向中介公司或直接向房屋业主寄送申请租房资料，其中通常应包括身份证件、注明薪酬数额的劳动合同或最近三个月的工资单、债务管理机构的无债务证明、外国人的居留证以及民事责任保险单副本等。

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瑞士的租房合同

一旦同意认租，物业公司或房东就会与房客签订租房合同。合同中包含各方的联系方式、出租房产的具体内容(车库、地下室等)、租期、租金金额和各项费用(暖气、水、电等)，以及房租担保金金额，等等。

大多数物业公司与房东都会要求房客提供房租担保金，其金额可达三个月的租金，在住房被“非正常”使用而造成损坏的情况下充当保证金。这笔钱不是直接支付给物业公司或房东，而是存入房客在瑞士银行开的“房租担保金”账户里。租期结束后房客可以收回这笔钱。

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在瑞士如何退租出租房？

租房期限可以是固定的，也可以是无限期的。大多数情况下租房不设期限，但双方都可以遵照合同中规定的特定条款来终止租房合同。

一般来说，房客应提前三个月以挂号信方式通知物业公司或房东自己准备退租。房客可以提前退租，但必须介绍有偿付能力且愿意以相同条件续租的替代房客。

房客有义务妥善维护住房，退租时房屋状况应与入住时相差无几。