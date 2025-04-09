“有尊严的死亡”对你而言意味着什么？

在面对绝症时，人们对如何结束生命的选择看法各异。我们向诸位读者发出了邀请，请大家分享自己的想法。这里是他们的回复。

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随着“死亡权”这一观念日益获得认可，越来越多的欧洲国家正在合法化协助死亡。一些人认为，选择何时以及如何离世是种个人的权利；而另一些人则主张，死亡不应由人类来主宰。

我们询问读者，“有尊严的死亡”对他们来说意味着什么。

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