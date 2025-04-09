“有尊严的死亡”对你而言意味着什么？

在面对绝症时，人们对如何结束生命的选择看法各异。我们向诸位读者发出了邀请，请大家分享自己的想法。这里是他们的回复。
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时事通讯：瑞士媒体里的中国
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随着“死亡权”这一观念日益获得认可，越来越多的欧洲国家正在合法化协助死亡。一些人认为，选择何时以及如何离世是种个人的权利；而另一些人则主张，死亡不应由人类来主宰。
我们询问读者，“有尊严的死亡”对他们来说意味着什么。
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外国人赴瑞安乐死费用或将增加
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近年来，安乐死在全球范围内引发了广泛的讨论和关注。去年，上海女子沙白远赴瑞士寻求安乐死的新闻震惊了许多人。沙白因患有红斑狼疮，长期忍受病痛折磨，据多家中国媒体报道，她最终选择在瑞士安乐死机构尊严的帮助下结束自己的生命。安乐死事件吸引了许多外国人来瑞士寻求这一选择。
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死亡之争：瑞士是自杀圣地吗？
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这类协助安乐死行为，在瑞士被较为广泛地接受，不过启动这一程序的，要是患者自己。换句话来说，这也是一种自杀，只不…
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安乐死合法化之路：从欧洲电影到琼瑶遗书
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无论是台湾著名主持人傅达仁在瑞士安乐往生，还是中国红斑狼疮病人沙白赴瑞求死：协助自杀的故事总是直击人心，深深刻印在我们的集体记忆之中。一个瑞士研究项目正在全球范围内收集有关这一主题的文学艺术作品。
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外国人赴瑞安乐死费用或将增加
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近年来，安乐死在全球范围内引发了广泛的讨论和关注。去年，上海女子沙白远赴瑞士寻求安乐死的新闻震惊了许多人。沙白因患有红斑狼疮，长期忍受病痛折磨，据多家中国媒体报道，她最终选择在瑞士安乐死机构尊严的帮助下结束自己的生命。安乐死事件吸引了许多外国人来瑞士寻求这一选择。
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瑞士有一个地方可以让人像“在家中”一样死去
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当生命接近尾声的时候，许多人都希望能在家中度过最后的时光。在瑞士日内瓦有一个“塔拉之家”(La Maison de Tara)为那些无法在家安然离世的病人提供了医院之外的另一种“舒适”选择。
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自由至上的瑞士为何反对使用自杀胶囊舱
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瑞士允许安乐死，现在有人发明了一种“Sarco”自杀胶囊舱，希望能在瑞士最先投入使用，但这却遭到了瑞士各州的抵制。就连安乐死组织也对这一被称作“安乐死特斯拉”的自杀胶囊舱持强烈反对态度。
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自杀胶囊事件，对瑞士安乐死有何影响？
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瑞士是少数允许安乐死的国家之一，然而去年一种新型安乐死工具-Sarco自杀胶囊在瑞士使用后，引发了争端，实施安乐死组织的内部人员被逮捕。这件事在瑞士引发了新一轮围绕进一步规范安乐死的讨论。那么这一事件是否会促使瑞士制定新法呢？
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安乐死: 当家属被蒙在鼓里时？
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一位女士决定瞒着家人来到瑞士结束生命的消息在意大利引起了轩然大波。公众由此发出疑问：瑞士的安乐死机构一般遵循哪些惯例？哪些规定需得到重视？
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