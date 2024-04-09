苏黎世蝉联 “智能城市 “指数第一名

一项研究探讨了技术在多大程度上帮助了城市居民获得更高质量的生活。 KEYSTONE/© KEYSTONE / MICHAEL BUHOLZER

苏黎世市连续第五次在洛桑国际管理发展学院(IMD)的 "智能城市 "指数中名列第一。

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另外两个瑞士城市日内瓦和洛桑也进入了排行前十名，排位分别为第五和第七。

在国际管理发展学院4月9日发布的研究结果中，挪威首都奥斯陆和澳大利亚首都堪培拉分别位列第二和第三位。

“智能城市”排行中的前 20 位主要由亚洲和欧洲城市占据。自2019年该指数排行推出以来，北美城市今年首次全部落选前20名。

这项研究测评了技术在多大程度上帮助了城市居民获得更高质量的生活。研究结果提供了有关城市开放性、创新性、包容性和可持续性的信息。

这项对全球142个城市进行的数据分析调查的核心要素包括流动性、活动、潜力、政府、健康和安全。