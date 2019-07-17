團體討論(圖庫照片)：“患者聚在一起，交換彼此的經歷、互相鼓勵。這讓人充滿力量，”Camenzind先生說。 (© Keystone / Gaetan Bally)

在Sarnen的村廣場上，行人們拿著牛角麵包、互相溝通著各自的經歷。這是瑞士上瓦爾登州(Obwalden)自救小組的首次開放日。無論是癮症、心理疾病還是慢性病患者，都可以結成互助(自救)小組，相互交流、鼓勵。



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鄉村的互助小組少

瑞士鄉村的互助小組網絡還很薄弱。這可能是因為鄉村地區的人很少尋求幫助，也可能是因為他們怕碰到自己的熟人，原因還沒有定論。瑞士共有2000多個互助小組，但在琉森、上瓦爾登和下瓦爾登(Nidwalden)地區僅有95個。瑞士自救總協會將原因歸咎於資金太少。



有些病症在中部瑞士根本難以找到相應的互助小組，因此要讓人們知道可以到琉森的地區自救中心去尋求幫助。而首先要讓他們知道這個中心的存在和自助的理念。所以當天才會有送麵包之舉，這是“敲門磚”，一位女性組織者說。當天約有30位到訪者，組織者對此很滿意。

“自助的理念照亮了我，”Camenzind先生(左)在Sarnen的開放日上講述了自己的經歷。

(swissinfo.ch)

Camenzind先生並不想透露自己的名字，但在琉森市，他卻領導著2個互助小組。他是在這裡長大的，其小組成員卻多來自鄉村。這位41歲的先生透露，農村地區很多敏感話題都是禁忌：“因此許多人寧願到城裡來，這裡可以匿名加入互助小組。”



“患者相互幫助、成長”

Camenzind先生參加精神問題互助小組已有7年。對他來說最難邁出的一步是首次去看精神病科醫生，因為這意味著承認自己生病了。而第一次參加互助小組則相對容易。“以前我是商務人士。那裡對心理缺陷是絕口不提的”，他說。之後離開商界，他感到非常需要與人交流。 “自助的理念照亮了我，”Camenzind說：“有問題的人聚在一起，互相交流、鼓勵、成長。這給予我們很多力量。”



Camenzind先生惜字如金，但他所說的每個字都洋溢著喜悅。互助對他來說意義重大。其實他們碰頭的頻率並不高，不像人們所想像的那樣：一個小組每月聚一次；另一個每兩月聚一次。

這位城裡人認為，在上瓦爾登建立互助小組也很重要，“可能匿名性要差一些，因此需要更多的勇氣。”但即使人們擔心小組中會有熟人，也應該跨越這個障礙。 “交流內容絕不外傳，這樣才能暢所欲言。”



幫助越大，開銷越小

Filomena Russo認為，鄉村的互助小組並不少，正相反：“我也在城裡加入過自助小組，那裡更是禁忌重重。只有當某人明確表示，他有這個問題時，才會涉及到相關話題，”59歲的她說：“無論在琉森、楚格還是蘇黎世，開頭的問題永遠是：我的雇主會不會知道？其他來的都是些什麼人？”



在鄉村人們更加無拘無束，而且目前各州對農村也比較重視。“患者們曾經抗議過一次，政府也看到，公共宣傳對公民的心理健康有多重要：越早尋求幫助，醫療方面的開支就越少。”



最近10年這方面的工作大有進展， Russo自己也是：9年前，當她第一次體驗自救小組的時候，她融入得併不好，去了3次就不去了。如今她自己帶領著互助小組，而且還在患者協會和精神病學診所工作。



因為當初的互助小組不適合她，所以其精神病科醫生建議，讓她自己組建一個。 “於是我的問題來了：這要怎麼做呢？”Russo講到，她先進修了一個課程，了解到如何把自己的經歷與他人分享，如何指出不同的解決辦法。



雖然已過去了近10年，但還是可以覺察到Russo的驚喜：“我把互助小組按照自己的需求組建好了，結果發現，原來有人和我在尋找一樣的東西。我們一起出遊、畫畫、做手工、做飯。”

Fabienne Fluri想自己建立一個小組。 (swissinfo.ch)

“疾病是我人生的一部分”

25歲的Fabienne Fluri從未加入過互助小組，因為沒有適合她的。



“可以看出，人們是怎麼把這個話題藏到桌子底下的。”她到診所接受治療有很長一段時間了，而且還經歷過團體療法，現在想嘗試一下互助小組。但在該地區並沒有厭食症的患者群。 “人們經常在背後說，誰誰誰又長胖了、或者變瘦了。但從來不會直接談起。”而這恰恰是至關重要的：直接談及可以幫助患者認識到他/她生病了。 “如果我們公開溝通，那麼社會就會承認厭食症也是一種疾病”。



Fluri想號召建立一個自己的小組。會有很多人報名嗎？ “不知道，我們是在鄉下。瑞士中部地區有點閉塞，但試一下總是值得的。”那怕不怕在小組裡遇到熟人呢？ Fluri表示不會。 “疾病是我人生的一部分，我承認，而且這也會幫助我治好它。”





(翻译：宋婷)

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