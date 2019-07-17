团体讨论(演示图片)：“患者聚在一起，交换彼此的经历、互相鼓励。这让人充满力量，”Camenzind先生说。 (© Keystone / Gaetan Bally)

在Sarnen的村广场上，行人们拿着牛角面包、互相沟通着各自的经历。这是瑞士上瓦尔登州(Obwalden)自救小组的首次开放日。无论是瘾症、心理疾病还是慢性病患者，都可以结成互助(自救)小组，相互交流、鼓励。

乡村的互助小组少

瑞士乡村的互助小组网络还很薄弱。这可能是因为乡村地区的人很少寻求帮助，也可能是因为他们怕碰到自己的熟人，原因还没有定论。瑞士共有2000多个互助小组，但在卢塞恩、上瓦尔登和下瓦尔登(Nidwalden)地区仅有95个。瑞士自救总协会将原因归咎于资金太少。

有些病症在中部瑞士根本难以找到相应的互助小组，因此要让人们知道可以到卢塞恩的地区自救中心去寻求帮助。而首先要让他们知道这个中心的存在和自助的理念。所以当天才会有送面包之举，这是“敲门砖”，一位女性组织者说。当天约有30位到访者，组织者对此很满意。

“自助的理念照亮了我，”Camenzind先生(左)在Sarnen的开放日上讲述了自己的经历。

(swissinfo.ch)

Camenzind先生并不想透露自己的名字，但在卢塞恩市，他却领导着2个互助小组。他是在这里长大的，其小组成员却多来自乡村。这位41岁的先生透露，农村地区很多敏感话题都是禁忌：“因此许多人宁愿到城里来，这里可以匿名加入互助小组。”

“患者相互帮助、成长”



Camenzind先生参加精神问题互助小组已有7年。对他来说最难迈出的一步是首次去看精神病科医生，因为这意味着承认自己生病了。而第一次参加互助小组则相对容易。“以前我是商务人士。那里对心理缺陷是绝口不提的”，他说。之后离开商界，他感到非常需要交流。“自助的理念照亮了我，”Camenzind说：“有问题的人聚在一起，互相交流、鼓励、成长。这给予我们很多力量。”

Camenzind先生惜字如金，但他所说的每个字都洋溢着喜悦。互助对他来说意义重大。其实他们碰头的频率并不高，不像人们所想象的那样：一个小组每月聚一次；另一个每两月聚一次。

这位城里人认为，在上瓦尔登建立互助小组也很重要，“可能匿名性要差一些，因此需要更多的勇气。”但即使人们担心小组中会有熟人，也应该逾越这个障碍。“交流内容绝不外传，这样才能畅所欲言。”

帮助越大，开销越小



Filomena Russo认为，乡村的互助小组并不少，正相反：“我也在城里加入过自助小组，那里更是禁忌重重。只有当某人明确表示，他有这个问题时，才会涉及到相关话题，”59岁的她说：“无论在卢塞恩、楚格还是苏黎世，开头的问题永远是：我的雇主会不会知道？其他来的都是些什么人？”

在乡村人们更加无拘无束，而且目前各州对农村也比较重视。“患者们曾经抗议过一次，政府也看到，公共宣传对公民的心理健康有多重要：越早寻求帮助，医疗方面的开支就越少。”

最近10年这方面的工作大有进展， Russo自己也是：9年前，当她第一次体验自救小组的时候，她融入得并不好，去了3次就不去了。如今她自己带领着互助小组，而且还在患者协会和精神病学诊所工作。

因为当初的互助小组不适合她，所以其精神病科医生建议，让她自己组建一个。“于是我的问题来了：这要怎么做呢？”Russo讲到，她先进修了一个课程，了解到如何把自己的经历与他人分享，如何指出不同的解决办法。

虽然已过去了近10年，但还是可以觉察到Russo的惊喜：“我把互助小组按照自己的需求组建好了，结果发现，原来有人和我在寻找一样的东西。我们一起出游、画画、做手工、做饭。”



Fabienne Fluri想自己组建一个小组。 (swissinfo.ch)

“疾病是我人生的一部分”



25岁的Fabienne Fluri从未加入过互助小组，因为没有适合她的。



“可以看出，人们是怎么把这个话题藏到桌子底下的。”她到诊所接受治疗有很长一段时间了，而且还经历过团体疗法，现在想尝试一下互助小组。但在该地区并没有厌食症的患者群。“人们经常在背后说，谁谁谁又长胖了、或者变瘦了。但从来不会直接谈起。”而这恰恰是至关重要的：直接谈及可以帮助患者认识到他/她生病了。“如果我们公开沟通，那么社会就会承认厌食症也是一种疾病”。

Fluri想号召建立一个自己的小组。会有很多人报名吗？“不知道，我们是在乡下。瑞士中部地区有点闭塞，但试一下总是值得的。”那怕不怕在小组里遇到熟人呢？ Fluri表示不会。“疾病是我人生的一部分，我承认，而且这也会帮助我治好它。”





(翻译：宋婷)

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