此内容发布于2018年6月22日 上午9:00 最后更新 - 2018年6月22日 -09:00

Sedrun村位于格劳宾登山地：Beat Röschlin在这里领导Tujetsch镇。

(Keystone)

因为没人愿意当村长，Tujetsch镇的村民就请了猎头公司，找到了Beat Röschlin。他是退休经理人，在当地拥有一个度假公寓。下面的故事不仅是新任村长的教科书，也是读者的教科书，它向我们讲述，瑞士的民兵制度是怎样在危机中求生存的。



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“当我决定当村长时，根本不知道等待我的会是什么。一点儿也不知道。”Beat Röschlin说。他身穿灰色立领短袖紧身衫，坐在Sedrun的村长办公室里，墙壁上钉着传统的木板装饰。Sedrun是广阔的Tujetsch镇的首府。

他身后是一面大玻璃窗，窗外是绿色的斜坡和高耸的雪山。

是经理人，不是政治家



与许多瑞士基层干部相比，64岁的Beat Röschlin身上少了几分谨慎持重。他干练，目标明确，雄心勃勃。很少有这样的人当村长。他说：“我是经理人，永远也不会变成政治家。”人们都说，他用管理学的方法领导乡镇政府。

村长办公室，墙壁上的木板是就地取材：Beat Röschlin在这里领导Tujetsch镇。

(swissinfo.ch)

但是，Beat Röschlin这样的城里人是怎么当上村长的呢？要知道，他不是村民，而是来自服务业高度发达的楚格州 。

前村长撂挑子了



2014年春天，Pancrazi Berther未能一举连任，竟萎靡不振，放弃了参加第二轮选举。

由于没有第二位候选人，Tujetsch镇顷刻间就出现了群龙无首的局面。

Pancrazi Berther的故事与瑞士许多兼职干部的遭遇非常相似。瑞士一共有2222个乡镇，在乡镇担任公职，工作十分繁重，干部非但得不到相应的尊重，相反还常常惹气。另外，依据瑞士的民兵制度，在基层民主机构中担任公职的人员都是兼职工作。

从经济角度看，村长和乡镇政府成员的劳动报酬低得不合理。而在全球化的今天，基层干部要处理的问题变得越来越复杂。因此，很多村子很难找到、甚至无法找到村委会成员。

愿意担任基层干部的人越来越少，这种现象造成了严重的后果：第一，严重地威胁到了乡镇政府的生存，而乡镇是瑞士最小的独立的行政机构。第二，它削弱了整个瑞士的基层民主制度。

猎头蜂拥而至



为了缓解危机，包括智囊机构Avenir Suisse和阿劳民主中心(Zentrum für Demokratie in Aarau, ZDA)在内的许多专业机构，在近几年来纷纷寻找解决方案。

在如何巩固基层部门的民兵制度这一问题上，他们主要探索出了两条的道路：第一，增加经济补偿。第二，设立担任政治职务的义务。其中，瑞士的部分城镇已经引进了第二条方案，并命名为“担任职务的义务”。

信箱里的传单



但是，固执的Tujetscher人选择了第三条道路。他们找到了猎头，在村里散发传单。猎头公司把目标锁定在村子里假日公寓的业主身上。

其中的一张传单飘到了Beat Röschlin的信箱里。当时他60岁，来自楚格州的Walchwil，当时他刚刚从职业经理人的岗位上退下来。

作为职业经理人，他曾经去韩国、美国工作，并担任美国和瑞士媒体公司的高级管理人员。

“它把我吸引住了”



Röschlin在清理信箱时，发现了传单。 “它把我吸引住了。”几乎没有任何从政经验的他，立刻准备了一份包括简历、成绩单和推荐信在内的申请文件，好像他要去应聘首席执行官似的。

乡镇行政委员会邀请他去参加面试，提了很多问题，最终选中他为村长候选人。

原本还有一位候选人，也是猎头公司找到的。但是，当该候选人得知还有竞争对手时，就退出了竞选。 这令乡镇政府很惋惜，因为这样一来，村民无法进行真正的投票选举了。

梦幻般的选举结果



但是，村民似乎对这位唯一的候选人异常满意。2015年3月，Röschlin 以98%的选票当选为村长 ，如此高的支持率只有在前苏联的选举中才会出现。

尽管文件上写着村长是半天工作，但是实际上，工作时间远远不止半天。 另外，Beat Röschlin要到Sedrun处理公务，而他的太太则继续留在Walchwil当老师。

从此，Röschlin就奔走在家和村长办公室之间 ，从楚格州的Walchwil到格劳宾登山地，上班路上至少需要2个小时。在冬天，耽搁在路上的时间要更长。

令人惊讶的成绩单

2015年春天，Röschlin出任村长，并实行经理人的原则，“了解业务”。因为，他很快就意识到：“这与我以往的经历完全不一样。有时候，决策的道路上充满了绊脚石，而且十分漫长，不利于开展工作。我要先听，先看，要接受这儿的办事方式。”这是一个漫长的“学习过程”。

当地人对突然间从度假客升迁为村长的Röschlin异常满意。他已经当了三年村长，2017年，他以92%的选票再次当选，任何一位联邦委员也无法在议会上获得如此高的支持率。

阿劳民主中心的Oliver Dlabac研究瑞士的民兵制度，他认为Tujetsch的猎头模式为如何加强基层干部的后备力量探索了新的可能性。

他补充道：“单方面地努力寻找村长、镇长候选人是错误的举措。我们必须提高基层领导职务的吸引力。乡镇领导机构的成员必须来自社会各界。不论男女老少，不论有无领导经验，不论是来自私人经济还是来自公共管理部门，我们要吸引方方面面的人才。”

跨越州界的度假胜地

从民主政治的角度来看，村民完全可以选择外来人， 也完全可以选择没有政治经验的人来担任村长，Oliver Dlabac说。但是，阿劳民主中心的政治学家强调说：“即使技术性的决定也会带有政治色彩。”

从一开始，Beat Röschlin就大刀阔斧地做了一系列决定。就职以后，他和乡镇委员会的其他成员就决定，让Sedrun退出与Disentis旅游联盟。

“这引起了雪崩般的系列反映， 村子里闹翻了天，”Röschlin大笑着回忆。

现在，已经是拨云见日了。镇里制定了新的合作计划，这是一个更具雄心的项目，镇里决定，跨越州界，打造度假胜地。 第一个项目就是扩建铁路，从前，透过村长办公室的窗子就能看见铁轨。

Beat Röschlin还谈到要修建一座连接Disentis的桥梁。这时，他说话的语气有点像基层干部了。

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