瑞士邮政试用机器人送包裹

2025年初，业界专家曾预测，在人工智能技术井喷的浪潮下，2025年会是人工智能应用大规模落地的元年。果然，继Just Eat平台启用机器人外卖小哥在苏黎世送餐后，瑞士邮政也跃跃欲试，安排机器人邮递员上岗了。
瑞士邮政希望借助机器人帮助员工搬运重物，减轻负担，正在与Migros线上超市服务以及总部设在苏黎世的初创企业RIVR合作测试机器人配送方案。
近期，瑞士邮政在苏黎世的雷根斯多夫镇(Regensdorf)尝试使用机器人进行单个包裹投递。测试中，机器人陪同包裹邮递员执行配送任务，其载货区可搬运Migros线上超市订单的重型货箱及其他包裹。
据瑞士邮政透露，测试的主要目的是评估机器人在确保货物完好无损的情况下，攀爬楼梯及进出车辆的稳定性及速度。机器人腿部配备万向轮，能在马路和人行道上自如移动。
瑞士邮政在社交媒体发帖称，这款四足配送机器人由苏黎世联邦理工学院衍生企业RIVR研发。相关测试于8月启动，计划持续至9月中旬，期间不定期进行。随后，瑞士邮政将对结果进行分析，并制定后续方案。不过，邮政强调，人力参与在未来的包裹投递中仍不可或缺。
