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深伪语音骗得了人却骗不了大脑

深度伪造技术可用于电话诈骗。
深度伪造技术可用于电话诈骗。 Keystone / Gaetan Bally

苏黎世大学在《通讯生物学》期刊(Communications Biology)上发表的一项研究发现，大脑会对人工模拟的声音和真人声音做出不同反应，即便听者本人并未识别出深度伪造技术合成的“假声音”。

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Keystone-SDA/ts

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苏黎世大学在日前发布的新闻稿中写道，深伪科技能够精准地模拟一个人独特的声音特征。这项技术的运用甚至包括电话诈骗。

在研究过程中，科研人员录制了四名男性的声音，并用计算机算法将其转化为深伪语音。二十五个受试对象需要判断出，他们听到的两个声音完全相同，还是其中一个是假声音。

深伪语音被成功识别的测试案例占到在三分之二。研究的第一作者Claudia Roswandowitz在新闻稿中表示：“这说明，尽管深伪语音无法完美复刻原声，但很可能骗过人们的感知。”

大脑区域反应不同

然而，测试对象的大脑却呈现出另一番景象：伏隔核(nucleus accumbens)区域被认为是大脑的愉悦中枢。当受试对象听到的两个声音均为真人声音时，该区域表现更加活跃。相比之下，当受试者听到的其中一个声音是假声音时，大脑皮层中负责声音分析的听觉皮层(auditory cortex)则表现得更加活跃。

据此，Roswandowitz得出结论，人类只会在一定程度上被深伪语音欺骗。

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