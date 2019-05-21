此内容发布于2019年5月21日 下午2:30

恐同，在瑞士被界定为刑事犯罪。 (Manuel Lopez)

女同性恋者、男同性恋者、双性恋者、跨性别者以及间性人(LGBTI)群体，呼吁瑞士相关行政管理机构提供有关针对该群体仇恨犯罪的官方统计数据。该诉求将于本月底在瑞士13个州呈交政府。



同性恋者、双性恋者、跨性别者以及间性人群体成员，更易成为与其性取向相关的仇视性犯罪的攻击目标。位于洛桑的瑞士女同性恋者组织(Organisation suisse des lesbiennes)负责人Muriel Waeger援引多项国际性研究结果表示：“如果我们想要有所预防，就势必需要以我们自身为基础得出的相关数据。”



旨在呼吁警方提供仇视LGBTI群体的罪案确切数据的提案，将会在包括日内瓦州、沃州、伯尔尼州、苏黎世州和提契诺州在内的瑞士13个州呈交予州政府。警方也理应接受适当且有效的培训，以便他们能够切实有效地帮助受害者。



据Waeger介绍，那些仇视性罪行的后果，可能会是毁灭性的。“在同性恋者、双性恋者、跨性别者以及间性人群体中年轻人的自杀率，要比其他群体高出两至五倍，”她表示。



在联邦层级，来自瑞士中右翼政党-保守民主党(Conservative Democratic Party)的政客Rosmarie Quadranti曾于2017年提交一项议案，要求针对性取向或性别认同的犯罪行为进行全国性犯罪普查。



尽管瑞士政府最高行政机构-联邦委员会并未支持这一提案，但该议案目前尚待议会核准。



瑞士已于2018年12月将恐同(即对同性恋的憎恶)明确界定为刑事犯罪。

Keystone-SDA/瑞士资讯swissinfo.ch

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