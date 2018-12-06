歧视同性恋将和种族歧视一样，视同犯法 (Binsar Bakkara / AP Photo / Keystone)

瑞士国民院于本周一表决，同意扩大反对种族歧视的刑法规范，将因性取向而产生的歧视也纳入其中。但间性人和变性人的境遇并未因此而改变。



同法国、奥地利、荷兰和丹麦一样，瑞士也将动用刑法制裁歧视同性恋行为。继上周联邦院通过由社会民主党(SP)国民院议员Mathias Reynard提出的议会议案(德)外部链接后，本周一国民院也予以通过。



该议案提出，应扩大刑法第261条的制裁范围，不仅制裁种族歧视行为，同样制裁性取向歧视行为。



这样就可以用惩治种族歧视的方法，用来制裁同性恋歧视。例如某位公开宣称：“所有同性恋都应该被拉到集中营里关起来”的人，就可以被追究法律责任，到目前为止这还是不可以的。恐同症的人身伤害行为也可依法进行登记，这是应LGBTIQ组织的要求，以便对恐同症作出统计。

触犯反种族歧视刑法规范的人，将被判处最高3年的刑期。因为触犯刑法规范会被相关机构追究法律责任，所以官方在获知有人因性取向而采取仇恨和歧视的行为后，可进行干涉。



新的刑法规范将允许针对恐同症的歧视行为和言语采取措施，就像最近的5个例子所显示的那样。

性别确认“太模糊”



但是，议会拒绝用刑法惩罚因性别认定而引发的歧视，也就是将变性人和间性人排除在外。大部分议员认为，性别认定是一个“太模糊”的概念。



还有人提出，将歧视的名单加长的必要性。“如果现在通过，那么就永远不会停歇了，”自由民主党(FDP)联邦院议员Andrea Caroni说，那么残疾人、语言区、国籍还有政治观念，是否都要加入这个名单呢。



保护同性恋的LGBTIQ组织对反种族歧视的刑法规范得以扩充表示欢迎，但是对“间性人和变性人被排除在外”的决定深表遗憾，“他们将继续被边缘化”。“只有将反对因性别认定而产生的歧视也纳入其中，这条第261条法律才会完善”，瑞士变性人网络联合会(TGNS)的律师Alecs Recher说。



“半满的杯子”



该议会议案的发起人Mathias Reynard在接受日报《24 Heures》的采访时表示：“和现在的议会一起，很难再更进一步”。他补充说，“有律师认为，该条款还可以针对对变性人所进行的攻击行为”，法庭可以对此进行更多的注释。



这位社会民主党人认为“杯子才半满”。“厌恶同性恋将不再被当做是个人意见，而是犯罪事实。这就类同于种族歧视”，Reynard对RTS法语广播电视台说。





(翻译：宋婷), 瑞士资讯swissinfo.ch

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