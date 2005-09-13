此内容发布于2005年9月13日 下午12:39 最后更新 - 2005年9月13日 -12:39

苏黎世美术馆 (Kunsthaus Zürich) (swissinfo.ch)

苏黎美术馆(Kunsthaus Züich)

这个美术馆收藏了出生于瑞士的贾科梅蒂(Alberto Giacometti)、霍德勒外部链接(Alfred Hodler)、贝克林(Arnold Böcklin)等画家的许多作品；此外还收藏有许多现代绘画作品。常年展出毕加索、莫奈、蒙克、马蒂斯、塞尚、雷诺阿、罗丹等伟大的画家和雕刻家的作品。

地址:

Heimplatz 1

8032 Zürich

电话：+41 44 253 84 84

网址：苏黎美术馆外部链接



开放时间:

周二-周四：10:00-21:00

周五-周日：10:00-17:00

周一休息

门票:由展览内容而定。

可以在火车站前乘坐开往Klusplatz的3路有轨电车，在第三站Kunsthaus下车。

布尔勒美术收藏馆(Sammlung E.G.Buehrle)

展示由实业家埃米尔•布尔勒(Emil Buehrle)收藏的绘画、雕刻作品，以印象派的作品为主，包括马奈、雷诺阿、莫奈、塞尚、凡高等人的作品，作为个人收藏可算非常了不起了。



地址：Zollikerstrasse l72

电话：+41 44 422 0086

开放时间:

周二、周五：14:00-17:00

周三：17:00-20:00(开馆时间有时候会有变化，最好在旅游咨询处了解清楚以后再去)。

坐2路、4路有轨电车在Wildbachstrasse下车。门票：9瑞士法郎

里特贝尔格博物馆(Rietberg Museum)

这一宏伟的公园及历史建筑为亚洲、非洲、美洲和大洋洲的艺术提供了特别的展地。这个相对较小的博物馆陈列着高品质的展品。由Eduard Baron von der Heydt捐赠给苏黎世政府的世界著名的雕塑(1952)是Villa Wesendonck永久展品的核心部分。里特别墅公园展出来自印度、中国和日本的绘画。Haus zum Kiel内则展有小部分的非欧洲特别展览。



地址：

Gablerstrasse 15

8002 Zürich

电话：+41 (0)44 206 3131

传真：+41 (0)44 206 3132

网址：里特贝尔格博物馆外部链接



开放时间：

四月-九月：

星期二/星期四-星期天：10:00-17:00

星期三：10:00-20:00

星期天关门。

十月-三月:

星期二-星期天：10:00-17:00

星期一关门

特别开门时间：

8月1日和12月25日，只有Haus zum Kiel开门：10:00-17:00

12月24日和31日关门。

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