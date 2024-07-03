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瑞士政府否决右翼党派人口上限提案

反移民运动人士总是顾虑重重，他们担心人口增长会对瑞士铁路系统等基础设施建设造成影响。
反移民运动人士总是顾虑重重，他们担心人口增长会对瑞士铁路系统等基础设施建设造成影响。 Keystone / Georgios Kefalas

瑞士联邦委员会否决了将瑞士人口上限设定为1000万的提议，认为这会危及瑞士经济增长和安全。

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Bloomberg

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该动议获得了右翼政党瑞士人民党的支持。倡议者已收集到足够的支持者签名，动议将付诸全民公投。全民公投是瑞士直接民主制度的一部分。虽然此次公投的时间尚未确定，但几年内都不太可能举行。

这项名为“可持续发展动议”(Sustainability Initiative)的提案将目前约890万的瑞士人口上限设定在1000万人。动议建议，人口数量接近上限时，应通过限制移民，尤其是寻求庇护者移民来遏制人口增长。6月26日，政府发出警告，此举将给“瑞士的经济、繁荣及社会运行造成负面影响。”

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政府进一步指出，该动议还威胁到瑞士与欧盟的双边关系。瑞士正在与欧盟磋商，希望达成一系列行业协议的升级。在另一份声明中，政府表示，双方的磋商在众多领域取得了进展，但在移民及工资保障方面仍存在分歧。

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