瑞士政府否决右翼党派人口上限提案

瑞士联邦委员会否决了将瑞士人口上限设定为1000万的提议，认为这会危及瑞士经济增长和安全。
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该动议获得了右翼政党瑞士人民党的支持。倡议者已收集到足够的支持者签名，动议将付诸全民公投。全民公投是瑞士直接民主制度的一部分。虽然此次公投的时间尚未确定，但几年内都不太可能举行。
这项名为“可持续发展动议”(Sustainability Initiative)的提案将目前约890万的瑞士人口上限设定在1000万人。动议建议，人口数量接近上限时，应通过限制移民，尤其是寻求庇护者移民来遏制人口增长。6月26日，政府发出警告，此举将给“瑞士的经济、繁荣及社会运行造成负面影响。”
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瑞士还有足够的居住空间
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瑞士的人口在不断增长，预计到2050年，这个小阿尔卑斯山国的人口将由现在870万增加到1000万，那么瑞士人还有足够的居住空间吗？
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本周初的一份报告(英)显示，瑞士企业的发展得益于能够轻松雇佣到外籍工作者。报告称，瑞士经济“严重依赖”外籍员工，不仅体现在医疗、技术和科研领域的高素质岗位，也包括酒店、建筑及制造业的相关工作。
政府进一步指出，该动议还威胁到瑞士与欧盟的双边关系。瑞士正在与欧盟磋商，希望达成一系列行业协议的升级。在另一份声明中，政府表示，双方的磋商在众多领域取得了进展，但在移民及工资保障方面仍存在分歧。
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瑞士吸烟者比例下降
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瑞士的吸烟人数正在逐渐减少。据瑞士联邦统计局(FSO)7月2日发布的数据显示，2022年，瑞士15岁及以上人口中有24%的人吸烟。
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新的强奸定义在瑞士正式生效
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“不就是不”--从今天起，瑞士人将受到更大范围的法律保护，以抵制未经同意的性行为。
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世卫组织：五分之一的瑞士人运动量不足
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世界卫生组织(WHO)的一份报告显示，全世界的人都缺乏运动。根据世卫组织在《柳叶刀全球健康杂志》 (The Lancet Global Health Journal)上发表的报告，这不仅严重影响人们的身体健康，还会给医疗体系带来巨大的经济负担。
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瑞士最具价值品牌：雀巢蝉联榜首
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总部位于伦敦的英国品牌评估咨询公司“品牌金融”(Brand Finance)近日公布的最新品牌排名显示，雀巢公司(Nestlé)品牌价值略高于185亿瑞郎(约合人民币1504亿元)，在瑞士最具价值的50个品牌中仍位列榜首。
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深伪语音骗得了人却骗不了大脑
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苏黎世大学在《通讯生物学》期刊(Communications Biology)上发表的一项研究发现，大脑会对人工模拟的声音和真人声音做出不同反应，即便听者本人并未识别出深度伪造技术合成的“假声音”。
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瑞士前内政部长当选欧洲委员会秘书长
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瑞士前内政部部长阿兰·贝尔赛(Alain Berset)被欧洲委员会的议员大会选举为该组织的新任秘书长。
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瑞士生育率跌至历史新低
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2023年，瑞士每位女性子女人数为1.33人，跌至历史新低；比2022年的1.39人更少。
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巴西“小罗”来日内瓦开汉堡店了
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前巴西足球明星罗纳尔迪尼奥(Ronaldinho)在日内瓦Châtelaine区的第一家餐厅开张了。这家以其球衣号码"R10"命名的餐厅主打汉堡。
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在瑞士，带狗上班可提升工作场所幸福感
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尽管一些瑞士雇主强烈反对带狗上班，但6月19日公布的一项调查显示，狗能改善办公氛围，受益者不仅限于狗主人，也包括其他同事。
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瑞士男性认为性别平等已经实现，但女性则不同意
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在瑞士Z一代男性眼里，性别平等已经取得长足进步，可在瑞士女性及年纪更长的男性看来，进步远没有那么大。
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2022年外国移民推动了瑞士的人口增长
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去年这个阿尔卑斯山国的居民人口增加了0.8%，达到880万人，其中外国移民填补了历史性低出生率造成的人口缺口。
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瑞士右翼政党呼吁为瑞士人口设置上限
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7月1日，在人民党的特别会议上，与会党员一致批准发起一项题为“不超过1000万人的瑞士”的动议。动议要求，政府最迟在瑞士人口数量达到950万时，立即采取措施，严格限制避难和家庭团聚申请。
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