此内容发布于2011年8月12日 下午12:21 最后更新 - 2011年8月12日 -12:21

苏黎世锐舞狂欢节

本周六13日自13时-24时，瑞士苏黎世举办Street Parade音乐狂欢节，这是一场电子音乐、花车游行和化妆派对的组合。

狂欢节期间沿苏黎世湖搭起7个大型舞台，将共有上百位DJ相继现身，观众可听到疯狂、“大功率”的现场演出。今年将有近30辆被称之为“流动的爱”(Love mobiles)的花车参加狂欢游行，它们带有色彩缤纷、形状各异的装饰，载着狂欢的男男女女，播放着超强分贝的电子音乐。晚22点30分-23点30分还将在Bellevue、Bürkliplatz和Kongresshaus举办激光表演。

1992年，数学系学生Marek Krynsky有感于德国柏林“Love Parade”露天音乐节的火爆激烈，于是在苏黎世也举办了类似的音乐节，这就是首届Street Parade狂欢音乐节。当时有上千人参加，花车穿越了才整修过的班霍夫(火车站)大街。2011年的花车路线从Utoquai im Seefeld开始，经Bürkliplatz，最后到达Hafendamm Enge，全长2.5公里。

今年苏黎世锐舞狂欢节花费170万瑞朗，其中1/4用于广告，3/4用于安全、卫生、清洁和组织支出。预计营业额可达1.2亿瑞郎。一年一度的瑞士苏黎世音乐狂欢节(Street Parade)是欧洲乃至世界最大的夏季露天音乐狂欢节之一，今年是第20届，预计将吸引80-90万人到场。(瑞士资讯swissinfo.ch/图：streetparade.com)

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