瑞士通胀率降至三年来的最低点

9月，瑞士通胀率放缓至三年来的最低水平，这表明瑞士央行可能进一步放松货币政策。
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瑞士统计局周四表示，9月份消费者价格同比上涨0.8%。这远低于彭博社调查的1%的中值预估，也低于8月份的1.1%。
数据显示，假期和航空旅行的费用下降，汽油、取暖油和柴油的价格也有所下降，这抵消了服装和鞋类价格上涨的影响。核心读数-剔除生鲜和时令产品以及能源-也有所回落，目前为1%。
与其周边的欧元区一样，瑞士正处于利率下调和通货紧缩的周期。瑞士国家银行(SNB)上周第三次下调借贷成本，央行新任行长马丁·施勒格尔(Martin Schlegel)表示，未来可能会有更多的降息。
他在周二的演讲中强调，目前瑞士的消费者价格增长完全由服务业推动，而商品价格正在下降。他表示，剩余通胀的约有一半来自住房租金。
进一步的下行压力来自于电费调整，明年1月电费预计将下降约12%。在瑞士，消费者电费每年只允许调整一次，并由政府机构监管。
瑞士国家银行降低借贷成本，预计也会使一个关键的租金参考利率降低，这可能导致住房成本从2025年中期开始下降。同时，工资增幅已稳定在央行0-2%通胀目标的上限之下。
尽管如此，瑞士家庭仍面临着官方通胀指标未能反映的价格压力。明年健康保险保费预计将上涨6%，但这不包含在通胀指标中，通胀指标只包括医生账单和其他实际费用。
瑞士的消费者价格增长率位居欧洲最低水平。欧元区数据显示，通胀率自2021年以来首次降至2%以下，但仍为1.8%。根据欧盟的统一衡量标准，瑞士同期的通胀率为0.9%。
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