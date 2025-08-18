瑞士再保险公司发布长寿药物风险评估指南

瑞士再保险公司为核保师制定的指南，旨在用于评估已出现使用迹象的长寿药物。 Keystone / Gaetan Bally

瑞士再保险公司(Swiss Re)推出了针对所谓“长寿药物”的风险评估指南。具体而言，这些指南聚焦于二甲双胍(metformin)、雷帕霉素(rapamycin)等原本为其他用途研发、但被部分人用来延长寿命的药物。

由于其长期影响仍不确定，瑞士再保险公司于上周宣布，已制定用于核保师判断已出现使用迹象的长寿药物的指南。这一调整是2025年8月瑞士再保险公司《生命指引》(Life Guide)更新的一部分。

除涉及延寿药物外，最新版指南还增加了慢性肾病和前列腺癌风险的改进版计算工具，以及更完善的医疗风险评估工具。

据瑞士再保险公司介绍，《生命指引》被全球逾100个国家的800多家保险公司使用，每年用于开展约2300万次风险评估咨询。