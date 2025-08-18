瑞士再保险公司发布长寿药物风险评估指南

瑞士再保险公司(Swiss Re)推出了针对所谓“长寿药物”的风险评估指南。具体而言，这些指南聚焦于二甲双胍(metformin)、雷帕霉素(rapamycin)等原本为其他用途研发、但被部分人用来延长寿命的药物。
由于其长期影响仍不确定，瑞士再保险公司于上周宣布，已制定用于核保师判断已出现使用迹象的长寿药物的指南。这一调整是2025年8月瑞士再保险公司《生命指引》(Life Guide)更新的一部分。
除涉及延寿药物外，最新版指南还增加了慢性肾病和前列腺癌风险的改进版计算工具，以及更完善的医疗风险评估工具。
据瑞士再保险公司介绍，《生命指引》被全球逾100个国家的800多家保险公司使用，每年用于开展约2300万次风险评估咨询。
中国科学院一项发表于《Cell》期刊的研究外部链接发现，二甲双胍在灵长类动物中能延缓衰老，显著降低大脑、生理组织的“生物年龄”，在部分部位效果达人类约18年衰老差距。这说明中国科研领域对该药物的抗衰潜力十分关注，但其长期安全性仍不明确。
瑞士再保险公司发布新版“药物风险评估指南”，专门帮助保险评估人员识别二甲双胍、雷帕霉素等被用于延寿的药物，以便更准确判断潜在健康风险。这在中国尚无先例，但如果普及，可能影响相关健康险或寿险的承保策略。
