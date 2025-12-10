调研：社交媒体令瑞士女孩面临更大瘦身压力
瑞士一项报告显示，社交媒体令女孩在身材方面承受的压力明显大于男孩；与此同时，她们的自尊心会随青春期的推进而有所提升。
根据上周五(12月5日)发布的JAMESfocus报告，12-19岁的女孩比男孩更深地内化了“纤瘦”这一身材理想；相比之下，男孩更倾向于内化“肌肉型”的身材标准。
来自瑞士三大语言区的逾1100名12-19岁青少年参与了此次调查。
报告显示，对“肌肉型”的追求并不会影响青少年的自尊心。但在“纤瘦”问题上，调查却发现了截然不同的情况：越是强烈渴望变瘦的青少年，自尊心就越强。
报告称，这可能与社交媒体上的差异化使用体验有关。由于算法推荐机制，每个青少年在平台上接触到的内容高度个性化。研究作者认为，女孩更可能接触到强调外貌的内容。
报告结果还显示，随着年龄增长，青少年对社会主流审美标准赋予更高的重要性。16-19岁的青少年更可能认同“在社会中要有所成就，外表好看非常重要”这一说法，而12-13岁青少年对此的认同度则较低。不过，他们的自尊心也会随年龄增长而提高。
研究作者在新闻稿中表示，引导儿童与青少年学习批判性地看待社会审美标准非常重要。由于“纤瘦理念”在早期即被内化，相关的预防措施不应等到青春期才开始。
这份报告隶属James Study，由苏黎世应用科技大学(ZHAW)受瑞士电信Swisscom委托开展。瑞士每两年都会进行一次青少年媒体调研。
