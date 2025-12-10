调研：社交媒体令瑞士女孩面临更大瘦身压力

社交媒体让女孩们面临瘦身压力 Keystone-SDA

瑞士一项报告显示，社交媒体令女孩在身材方面承受的压力明显大于男孩；与此同时，她们的自尊心会随青春期的推进而有所提升。

根据上周五(12月5日)发布的JAMESfocus报告，12-19岁的女孩比男孩更深地内化了“纤瘦”这一身材理想；相比之下，男孩更倾向于内化“肌肉型”的身材标准。

来自瑞士三大语言区的逾1100名12-19岁青少年参与了此次调查。

报告显示，对“肌肉型”的追求并不会影响青少年的自尊心。但在“纤瘦”问题上，调查却发现了截然不同的情况：越是强烈渴望变瘦的青少年，自尊心就越强。

报告称，这可能与社交媒体上的差异化使用体验有关。由于算法推荐机制，每个青少年在平台上接触到的内容高度个性化。研究作者认为，女孩更可能接触到强调外貌的内容。

报告结果还显示，随着年龄增长，青少年对社会主流审美标准赋予更高的重要性。16-19岁的青少年更可能认同“在社会中要有所成就，外表好看非常重要”这一说法，而12-13岁青少年对此的认同度则较低。不过，他们的自尊心也会随年龄增长而提高。

研究作者在新闻稿中表示，引导儿童与青少年学习批判性地看待社会审美标准非常重要。由于“纤瘦理念”在早期即被内化，相关的预防措施不应等到青春期才开始。

这份报告隶属James Study，由苏黎世应用科技大学(ZHAW)受瑞士电信Swisscom委托开展。瑞士每两年都会进行一次青少年媒体调研。

在中国，多项针对青少年与大学生的调查外部链接和学术研究外部链接亦表明，社交媒体算法推动的“白瘦幼”“网红身材”“滤镜美颜”文化，使越来越多女孩出现身体形象焦虑、自卑、饮食失调和心理不适。 可见社交媒体对身体形象施加的压力，在中瑞背景下虽表现方式略有不同，但对青少年(尤其是女生)心理与自尊的冲击，呈现出惊人的一致性。这也说明：在全球化与数字化时代，身体审美、媒体算法、社会期待交织出来的，是一场跨文化的心理挑战。

