此内容发布于2019年8月22日 上午9:30

据联邦性别平等办公室透露，瑞士女性的薪水比男性约低20%。

(Keystone / Peter Schneider)

自2020年起，瑞士的大型企业必须对男女职员的工资做出分析，并于2021年将审查结果向员工公布。

联邦委员会于周三(8月21日)赞成对《两性平等法案》中薪酬平等条款的修订，2018年12月议会就已通过这一修订案，新的条款将从2020年7月1日起生效。各企业将有一年时间来公布由一位合格专家审查的薪酬性别差距分析报告。

新法案适用于员工人数超过100人(含)的大型企业。虽然这类企业的数量还不到瑞士企业总数的1%，但它们雇佣的员工人数达到瑞士在职劳动力总数的46%。

大型企业必须每四年进行一次薪酬性别差距分析，除非这个企业在首次评估中未呈现出无法解释的男女薪酬差异。然而对仍有薪酬差距的企业，新条款并未提出制裁方案。

雇主无需对外公布审查结果，但必须让企业员工知晓。新条款的有效期为12年，直至2032年该法失效为止。

政府也被要求进行性别差距分析，截至今日，已在2013年和2018年做过两次。

受质疑的议题

该法在议会受到极大质疑。联邦委员会原本支持一项更有雄心的提案，原提案涉及员工人数达50人以上(含)的企业，同时未规定失效日期。

两性平等活动家与左翼政党对新法的通过赞誉有加，而保守派政党则认为法律修改得有些过分。

英国等多个国家都要求对薪酬性别差距进行汇报，此举被视作朝向消除性别歧视的重要一步。

据联邦性别平等办公室透露，瑞士女性的薪水比男性约低20%。这意味着每一位女性平均每个月损失600瑞郎(约合4123元人民币)。

在国际劳工组织(ILO)最近的高层管理人员薪酬性别差距排名中，瑞士只排在倒数位置(英)外部链接。

Keystone-SDA/jdp

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