瑞士职场女性的工资收入依然比承担同等工作量的男性雇员整体要低五分之一。

(Keystone)

鉴于瑞士议会日前投票通过新法案，旗下雇员逾100人的驻瑞企业将必须依法定期对男女职员薪酬平等进行审查，并循例呈交男性及女性员工薪资水平报告。拥趸者将此举视为消弭职场性别歧视的漫漫长路上迈出的关键一步。



随着工资平等法在瑞士议会获得多数议员支持，瑞士也加入了包括英国在内数个借助法律条文严令企业强制性提交性别薪酬差距报告的国家之列。这一举措无疑被外界视为瑞士力求实现男女同工同酬、并最终消除性别歧视的不懈努力下所取得的重要进步。



+了解瑞士力求实现性别平等的道路上所取得的进展



同工同酬素来是身为女性的瑞士联邦司法部长西蒙奈特·索马鲁嘎(Simonetta Sommaruga)案头工作的重中之重。根据联邦性别平等办公室(Federal Office for Gender Equality)所述，即便是在性别平等被明确写入联邦宪法的37年之后，瑞士职场女性的工资收入依然比承担同等工作量的男性雇员整体要低五分之一。这意味着，每位女性每月平均“损失”高达600瑞郎(约合4284元人民币)。



联邦性别平等办公室指出，男女雇员薪酬存在相当差距，40%的案例实在让人无法理解，因为无论是企业还是当事人，都无法通过个人专业资质或工作年限等客观变量因素来证明这种差距确属合理。而这些说不清、道不明的收入差距，或许是潜意识存在偏见或者赤裸裸的性别歧视的“恶果”，当然，也可能是女性雇员个人选择的结果。

Keystone-SDA/jdp

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Longform The citizens' meeting Teaser Longform The citizens' meeting