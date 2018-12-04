此内容发布于2018年12月4日 上午11:25 最后更新 - 2018年12月4日 -11:25

很长一段时间以来，外资公司对旗下中国公司的股权控制在中国受到一定限制，因此，此次获批无疑具有重要意义。

(© KEYSTONE / ENNIO LEANZA)

瑞士最大银行-瑞银(UBS)在获得中国证券监管机构的批准后，成为第一家持有中国合资证券公司多数股权的外资银行。

上周五，中国证券监督管理委员会批准瑞银集团持有其合资证券公司的多数股权。这家瑞士银行目前持有合资企业瑞银证券公司24.99%的股份，于今年5月向中国证券监督管理委员会(CSRC)申请将其持股比例提高至51%。瑞银正在从中国国电资本控股有限公司和中粮集团有限公司分别收购瑞银证券12.01%和14%的股权。

这使得瑞银成为第一家根据北京去年新规获得此类股权控制的外资银行。

瑞银首席执行官安思杰(Sergio Ermotti)在声明(英)外部链接中表示：“发展中国业务是我们战略中的关键要素。中国金融业的进一步开放，为我们的财富管理、投资银行和资产管理业务带来了巨大机遇。”

“自1989年在境内开展业务以来，我们一直走在中国外商投资的前沿。最新迈出的这一步表明了我们对这个市场的长期承诺，我们将继续寻求机会。”

此举将使瑞银得以扩大其在全球第二大经济体的业务。该合资企业的现有业务包括债务和股权承销以及财务咨询。

很长一段时间以来，外资公司对旗下中国公司的股权控制在中国受到一定限制，因此，此次获批具有重要意义。此前，全球诸多大型投资银行的中国业务发展一直受到49%所有权上限的限制，这些银行长期以来始终致力于寻求解除中方对合资企业的这种限制。在潜在利润丰厚的中国证券市场中，由于外资银行对其合资业务缺乏控制，导致其内地合资企业与全球业务的整合存在困难。



Reuters/瑞士资讯swissinfo.ch/sb

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