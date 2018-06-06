此内容发布于2018年6月6日 上午10:00 最后更新 - 2018年6月6日 -10:00

没有犯罪记录，自出生后不久便移居瑞士至今，曾身为高级白领在瑞士某金融机构效力多年，现如今在苏黎世经营着一家咖啡馆，膝下还有一个冰雪聪颖的六岁稚子-在外界眼里，刘易斯无疑是妥妥的人生赢家-除了没有瑞士护照。 (Keystone)

瑞士入籍考试的严苛，已数次招致世界各地新闻媒体的恶评炮轰。而近日，只因在面试环节说不出瑞士奶酪铁板烧raclette的由来出处，大卫·刘易斯(David Lewis)提交的入籍申请惨遭驳回。



在接受瑞士纸媒《周日报》(SonntagsBlick，德)外部链接的采访时，刘易斯“吐槽”了他申请入籍被拒的悲催经历以及对瑞士入籍程序的大失所望。除了母语英语，这位现年43岁的英国人还能说一口流利的德语和法语。没有犯罪记录，自出生后不久便移居瑞士至今，曾身为高级白领在瑞士某金融机构效力多年，现如今在苏黎世经营着一家咖啡馆，膝下还有一个冰雪聪颖的六岁稚子-在外界眼里，刘易斯无疑是妥妥的人生赢家-除了没有瑞士护照。

然而近日，刘易斯提交的入籍申请却惨遭当地市政府驳回，理由是：他只知瑞士奶酪铁板烧raclette是出自瑞士法语区的特产，却无法追本溯源地准确说出其具体产地-瓦莱州。此外，他对来自瑞士列托罗曼语区的特色菜-传统甜菜卷capuns也语焉不详、所知甚少。



“我承认我不是什么完人，”刘易斯说，但他也强调，在面试之前，自己已经通过了涵盖瑞士历史、瑞士法律与传统民俗在内的浩如烟海的相关问题的强制性入籍笔试，且成绩优异。刘易斯还提到，他的大半生都在瑞士度过，无论是从社会身份认同还是社区融入程度来看，都属良好-“不是以衡量一个外国人的标准，而是本地人的评判尺度”。



刘易斯抱怨道：“我不知道什么样的人才有资格成为一个真正的瑞士人。绝对完美的人吗？”



知识空白点



刘易斯所在的施维茨州弗莱恩巴赫(Freienbach)市政府在其报告中提及：刘易斯“对瑞士民俗与传统还不够熟悉”。



负责审批入籍的专家组表示，之所以刘易斯的入籍申请最终未能获批，还在于他无法陈述瑞士全民公投产生的原委由来，而且他对瑞士民兵制度也知之甚少。不仅如此，他也说不出自己所定居的弗莱恩巴赫市究竟有多少居民以及当地市政府、州政府以及瑞士联邦委员会的议员人数。



眼下，刘易斯打算卷土重来，重新准备入籍申请事宜。他表示，下一次会未雨绸缪，为瑞士奶酪铁板烧raclette这种问题早作准备。

瑞士资讯swissinfo.ch/ln

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