2020年瑞士钟表出口预计同比萎缩25%

鉴于新冠病毒疫情在全球范围内肆意蔓延导致商店纷纷暂时关门停业，使得瑞士钟表企业今年恐损失惨重；然而，预计明年瑞士钟表出口将会出现强劲反弹。
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“瑞士钟表业将经历过往50年以来的最大跌幅，”瑞士冯托贝尔私人投资银行(Vontobel)在4月1日发布的一份研究报告中如是称。上述预测所基于的假设是，世界各地的商家能够随着疫情情势向好、日渐消退，将于5月或6月再度恢复营业。
冯托贝尔银行的分析师René Weber表示，预计2020年瑞士钟表出口将同比减少25个百分点，降幅甚至会“略大于2009年全球金融危机期间(瑞士钟表出口)跌幅曾达到22%的历史纪录”。
继今年2月份瑞士钟表出口降幅达到9.2%之后，3月同比萎缩幅度超过了30%，而回顾2月，瑞士钟表对中国市场-即新冠病毒疫情始发国的出口额在去年同比基础上减少了50%。预计到2020年第二季度，瑞士钟表出口将持续萎缩，该季度跌幅或达到40%。
瑞士钟表生产也成为一大问题。包括劳力士(Rolex)、爱彼(Audemars Piguet)、百达翡丽(Patek Philippe)、宇舶表(Hublot，又称“恒宝表”)以及泰格豪雅(Tag Heuer)在内的多家钟表制造商，其生产基地已相继暂时停工。斯沃琪(Swatch)等制造商则采取缩短员工工作时间的措施。
预计明年将出现反弹
冯托贝尔发布的研究报告亦指出，随着5月或6月钟表销售营业活动或有望恢复常态，预计今年下半年，瑞士钟表出口情况能表现出一定程度的改善。
目前，尽管顾客数量依然保持适中，不过，继中国钟表店于1月底暂时关门停业以来，现已重新开门营业。而在欧洲和美国市场，钟表店已于3月中旬关门停业，以延缓新冠疫情蔓延。
据报告称，瑞士钟表业有望在2021年出现强劲反弹，届时增幅或在今年基础上达到15%左右，与2010年持平(当年同比增幅为22%)。
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