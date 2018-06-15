此内容发布于2018年6月15日 上午10:30 最后更新 - 2018年6月15日 -10:30

据路透社报道，受起到关键作用的香港市场的驱动，今年4月，瑞士钟表业出口增长了17.6亿瑞郎，涨幅高达13.8%。

(Keystone)

据瑞士电视台SRF报道，钟表品牌天梭(Tissot)两名现已离职的前任雇员及其所属的斯沃琪集团旗下一名在职员工，涉嫌于2008年至2013年间自数名香港供应商处收受贿赂总金额逾1000万瑞郎(折合人民币约为6479万元)。



自2014年2月以来，瑞士西部拉绍德封(La Chaux-de-Fonds) 地方检察官办公室便一直锲而不舍地对此案追踪调查。本案涉及天梭一位业已卸任的订单管理经理以及另一名分管质量检察工作的经理，而第三名被告则为斯沃琪集团内部一名质检经理。



瑞士电视台SRF在其报道中披露，千万瑞郎贿款的支付方为香港供货商，其目的是为了从斯沃琪制表商处拿到大笔订单，并期冀对方能够对其提供的手表睁只眼闭只眼，放松质量监管。香港廉政公署亦于2014年接手此案，并最终证实各方涉案人员之间存在多宗账目往来。



据负责此案的瑞方检察官介绍，瑞士的调查针对的涉案人共计四人，且很快会落槌结案。斯沃琪集团已向瑞士法语电视台RTS证实，已于2014年2月一纸诉状将已离职的前涉案雇员告上法庭。



此外斯沃琪集团也申明，经内部审计，已察觉涉案人在采购过程中-尤其是产品包装采购上有收受利益的不法行为，



“绝非首次”



日内瓦商业期刊《Business Montres & Joaillerie》的编辑Gregory Pons表示，从这些贿赂款项的规模，足以想象出斯沃琪在亚洲订单数目之多。



“这已经不是斯沃琪集团内部头一次发生这种事情，”他在接受SRF采访时表示：“我猜测斯沃琪每年都会设法‘清除’这种涉嫌收受贿赂的内部员工-而且不一定是通过起诉旗下受贿员工的方式。”



据Pons介绍，通常，采购部门的员工较易涉及供应商贿赂案。



“贪污腐败是制表业的污点，”他强调指出，一旦这块污点被铲除，制表业将会整体受益。



斯沃琪集团旗下品牌除斯沃琪外，还包括浪琴(Longines)、天梭(Tissot)和欧米茄(Omega)。

瑞士资讯swissinfo.ch/ds

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