根据瑞士政府委托进行的一项研究显示，瑞士10%的女性在休完产假后会面临职场歧视。

(Martin Ruetschi/Keystone)

对在职妈妈来说，瑞士的兼职工作选择既是幸事又是不幸。职场对身为母亲的职业女性怀有很大偏见，这不但妨碍了她们的事业，也阻碍了这个国家的发展，因此更多女性如今呼吁终止这种偏见。

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在通知雇主自己怀孕之前，英格丽·布林加斯(Ingrid Bringas)在瑞士某大型跨国企业的事业曾经蒸蒸日上。“我为Ceva物流集团管理着一个全球项目，同时有13-14个较小项目并列运作。我一告诉他们我怀孕了，他们就安排了另一名经理接管项目，把我推到一边。”

更令人吃惊的是，她产假一结束便被告知不用再来上班，发她三个月薪水就把她打发了。Ceva物流给瑞士资讯swissinfo.ch的回复中表示，他们不会就个案发表评论，但平等对待所有员工是他们优先考虑的事项之一。

苏黎世地区一位不愿透露姓名的女性在当地某大型科技跨国企业也有过类似经历，她说自己宣布怀孕之事后，重要会议就不再有她的份。她与雇主达成协议，在多享受六个月的无薪假期后，她将重回公司做60%的兼职工作，以后逐渐增为全职。然而她的雇主在她尚未结束无薪假期时打来电话，通知她公司已将其解雇。

该公司宣称那是企业重组的结果。而曾在该公司效力五年多的这位女性告诉瑞士资讯swissinfo.ch，“解雇的消息令我倍感意外，这让我不由地猜想，成为在职妈妈和要求做兼职工作肯定是决定性因素”。

歧视的伪装

这些故事并不是特例。受政府委托进行的一份最新调研(德、法)外部链接发现，瑞士有一成女性在休产假后遭遇歧视。

对2004-2015年间各州基于《性别平等法案》所做的法庭听证与判决的分析则发现，三分之一的歧视案件与怀孕或产假有关，大多数都是产假结束即遭遇解雇。但这类案件的原告胜诉希望渺茫，因为80%以上的诉讼都被法庭驳回。这里(德)外部链接列出了审理中案件的清单。

在瑞士，应聘女性在面试时被问到以下问题绝非稀罕事：您认为自己带着两个孩子能应付得了这个工作吗？您打算生孩子吗？甚至，您现在有没有怀孕？

《联邦性别平等法案(多语)外部链接》(条款3)认定，问这类涉及家庭或怀孕情况的问题是一种形式的歧视。可是瑞士通用的个人简历格式仍包括婚姻状况、年龄与子女个数，令聘用过程的偏见难以消除。

阿尔基斯蒂丝·佩特罗帕基(Alkistis Petropaki)领导的“进步女性”(Advance Women)组织，是个支持身处企业领导层女性的协会。她指出，“歧视是个大词。大多数企业内部并不会对为人父母的员工施以有意识或主动的歧视”。



“对职业妇女的歧视由来已久，最近成为焦点话题，是因为之前人们从未认真对待过这个问题。这似乎是一份永无止境的工作。” Valérie Borioli Sandoz，瑞士劳工联盟 引言结束

+ 了解更多在产假之前、期间及之后的法律保护与和解信息(英)外部链接

无论有意识还是无意识，女性一旦被打上“困难”或者“棘手”雇员的标签，那么歧视就会影响到那些生了孩子后仍想继续晋升的女性。

佩特罗帕基虽是希腊人，但她的大部分人生却是在瑞士度过。据她透露，“这里存在一种僵化认识，觉得女性生了孩子以后就会只做兼职，不太关心自己的事业，会成为一个累赘。这造成了晋升中的歧视。”

她认为这是女性仅占高层主管职位总数7%(多语)外部链接的一个原因。

兼职可能性

尤其对在职妈妈而言，兼职工作就是把双刃剑。在经合组织各成员国中，瑞士女性兼职工作的比例在最高之列，几乎60%的瑞士女性做着非全职的工作。

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瓦莱丽·博里奥利·桑多兹(Valérie Borioli Sandoz)在瑞士工会组织(Travail Suisse)负责两性平等政策问题，她将兼职工作视为“我们得以兼顾工作和家庭的别无选择的选择。但它却可能成为难以逃脱的陷阱。”

的确，兼职工作可能是许多母亲的幸事。

一位来自提契诺州的瑞士在职妈妈就职于伯尔尼的政府部门，她感到自己很幸运，能够只做60%的工作，却仍能有事业。许多外侨在职妈妈也说，她们要是在本国，就不能像在瑞士这样既有自己的职业，还能花时间带孩子。

莎拉·梅耶(Sarah Meier)曾为楚格(Zug)的一家德国跨国企业工作，她后来辞职创办了parents@work，一个专为在职父母提供的同龄人辅导项目。她指出在自己的祖国南非，“人们可没有做兼职工作的奢侈，大家要么全职工作，要么全职在家。但在瑞士，我们能够兼职工作。”



西班牙在职妈妈芭列·涅托(Valle Nieto)则有不同的看法。华为集团驻苏黎世分公司有三名女工程师，其中就包括她，她表示自己未遇到任何歧视。而且恰恰相反，她相信自己正领导着本公司最好的项目之一。

华为公司没有兼职工作的可能性，但是涅托若有需要，可以灵活地选择在家上班。这种安排很适合她。

在她看来，社会不应该要求她以减少工作量来做出事业的让步，就因为她有孩子。

“我念过多年的书，父母为我读大学花了很多钱，然后我生了孩子。不应该只因为社会还未准备好，就要求我失去一切。我觉得这不公平。”

自主选择还是别无选择？

不过瑞士文化的其他特性，使得兼职工作成为许多在职父母最合理的选择-或者说，唯一的选择。

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瑞士的一个普遍情况是，各中小学中午会关门让孩子们回家吃午饭，许多小学的孩子每周还有个别下午不上课。而且瑞士还奇缺价格低廉的托儿所。每周三天送孩子进自费托儿所，一年的开销可以轻松突破2万瑞郎(英)外部链接(约合14万元人民币)。

这意味着孩子的家长在选择支付托儿所费用和决定一个人牺牲事业时，必须经常要做算术，到最后做牺牲的往往是孩子的母亲。

+ 瑞士政府敦促：保育、早教抓起来！



有待改善

确实如此，很多在职妈妈都告诉瑞士资讯swissinfo.ch，对性别角色的传统看法-比如女性应该在家相夫教子-在瑞士仍根深蒂固。好几位在职妈妈解释说，她们的老板常常出于好意-为了她们和她们的家庭-而解雇她们。

瑞士工会组织的博里奥利·桑多兹指出：“对于女性家庭角色的这些传统看法令雇主以为是女性在选择减少工作量，孩子生病时，也总是母亲放下工作。我们应该记得，孩子也有个父亲，孩子生病时父亲也可以请假照顾。”

调整整个体系

瑞士工会组织参与提出了至少给予父亲两周陪产假的人民动议(英)外部链接，他们希望该动议可获通过，从而为在家庭与职场上创造更多两性平等铺平道路。梅耶对此也认同：“如果只是女性请假和做兼职工作，那么就难以消除性别差异。”

瑞士在职爸爸斯特凡·巴斯(Stefan Barth)在苏黎世保险公司(Zurich Insurance)工作，减少工作量的甜头他尝到过，提出的挑战他也经历过，请听听他在下面视频中的解释。

“因为女性员工有权休产假，因此雇主往往把女性视作风险对象，而男性则不然。虽然瑞士每年有10万名男性要离岗服役，但没人把这当成问题。” - Borioli Sandoz，瑞士劳工联盟

引言结束

一些大型企业已走在对陪产假的政治诉求的前面。诺华集团(Novartis)刚刚宣布，将向初为人父的雇员提供14周陪产假，AXA保险公司则已在高级职位上试验岗位共享(德)外部链接，而瑞士电信(Swisscom)等企业提供灵活工作安排已有多年。瑞士各大型跨国企业的大多数全职职位-包括许多高层领导岗位在内-如今在招聘时也会注明80-100%的工作量，以使求职者可以兼职工作。

许多家长都向瑞士资讯swissinfo.ch表示，归根结底，社会需要让人们能够兼顾工作与养育子女，因为他们在流失受过高等教育的女性。正如佩特罗帕基所指出的，“现在大学毕业的女性人数超过了男性。如果她们都留在家里，那么这就是一场社会经济的灾难。”

图表制作协助：Alexandra Kohler





(翻译：小雷), 瑞士资讯swissinfo.ch

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