此内容发布于2018年6月27日 上午8:30 最后更新 - 2018年6月27日 -08:30

“她们不再像20岁时那般乐观无惧、满怀希望，她们的生活经验告诉她们：孩子或许会成为经济负担。”

(Keystone)

据上周日出刊发行的瑞士纸媒《每日导报》(Tages-Anzeiger)报道，回溯往年数据，瑞士青少年堕胎者日渐稀疏，然而在年逾三十的孕妇群体中，却有越来越多的女性自愿堕胎，选择人工流产终止妊娠。莫非瑞士女性也有“生不出、养不起、带不了”的隐痛？



据瑞士全国发行的德语报刊《每日导报》援引联邦统计局数据，自2005年迄今，瑞士青少年堕胎率几乎骤减至当年的一半。



这一逐年下降的趋势，显然与社会上普遍认同的“孩子怀孕生孩子”、或者堕胎往往是年纪尚浅、未接受过良好教育、收入较低的单身女性提出的诉求等根深蒂固的成见背道而驰。



所有其他年龄段女性-30至40岁女性则是特例-均在自愿选择人工流产中断怀孕的比例上呈现出平缓下降之势。



在过去十年间，终止妊娠的30至40岁瑞士女性，在人次上由当年的3669人增至现今的4166人。



在苏黎世妇科门诊工作的Theres Blöchlinger医生证实了瑞士女性堕胎主体已由幼齿少女转为熟女的趋势。



在接受《每日导报》采访时她表示，这种堕胎主流群体年龄段的转变，或许是因为瑞士女性日渐倾向于晚育。



“职业培训也好、高等教育也罢，与过去相比都需要花费更长的时间，所以对很多瑞士女性来说，30岁才成家也为时不晚，”Blöchlinger指出。



多轮产检对提高畸形检出率大有裨益，而这对于高龄产妇来说无疑是不容忽视的考虑因素，一旦筛查出较高的致畸率，产妇通常会自愿接受流产。



与旧有观念不同的是，在伯尔尼大学医院，逾三成的堕胎者为已婚女性。



伯尔尼大学性健康中心的负责人Silke Johann表示，这些孕妇所作出的堕胎抉择，并不受经济状况或教育背景的影响。



“当然，因一夜情怀孕而选择堕胎的女性属例外情况，”《每日导报》引述她的原话：“无论是医生还是清洁工，来自各个社会阶层的女性都有权自主选择堕胎。”



Blöchlinge还观察到另一大堕胎常见群体：已经离异或者结束了一段长期稳定关系之后才怀孕的女性。



虽然离开了昔日爱侣，但她们重新开始外出约会、借助Tinder等交友软件与异性见面，从而迈入了“第二青春期”。



在Blöchlinger看来：“她们以自主的方式身体力行地实践着性欲。”



而其中很多女性此前已为人母，因此，她们往往会作出相对明智的决定：舍弃腹中胎儿，选择人工流产。



“她们不再像20岁时那般乐观无惧、满怀希望，她们的生活经验告诉她们：孩子或许会成为经济负担，”Blöchlinger表示。



“她们很清楚：在个人自由和职业发展方面她们必须作出怎样的牺牲。或许她们也希望膝下有更多的孩子，不过时机尚未成熟，那也得等到晚些时候再说。”

瑞士资讯swissinfo.ch/ds

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