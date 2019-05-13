此内容发布于2019年5月13日 上午9:23

该公司原名Boillat，2013年被中国宝世达集团收购。 (Keystone / Marcel Bieri)

濒临破产的铜合金制造商瑞士金属公司(Swissmetal)被收购一事遇阻，阻力来自中国国家开发银行。

作为宝世达瑞士金属公司(2013年被宝世达集团并购)的主要债权人，开发银行拒绝了瑞士方面为该公司提出的900万瑞郎出价。而债务重组的最后期限为5月22日。

如果该公司申请破产，那么公司在瑞士北部的两个分厂将有约160人失去工作。

“我呼吁中国驻瑞士大使前去说服开发银行，”瑞士团队董事长安德烈·雷佐尼科(André Rezzonico)于周五(5月10日)表示：“瑞中两国正有一个展示两国关系质量的机会。”

坏账

宝世达瑞士金属公司的前中国总裁曾与开发银行签下1500万欧元贷款。然而这位唯一管理人被瑞士法庭怀疑有过不正当管理行为。开发银行有意追回这笔贷款。

在债权人商讨过程中，债务重组问题专员曾建议由买方偿还部分债务以达成并购。但开发银行拒绝这一做法，要求瑞士团队承担全部银行债务，此事被潜在买方拒绝。

该公司的Reconvilier分厂曾在2004年与2006年经历过两次严重的罢工(英)外部链接。尽管如今前途未卜，这家公司仍继续运作。“第一季度的成果很乐观，”宝世达瑞士金属公司总经理克劳迪奥·佩纳(Claudio Penna)指出，并补充说，2018年年终该公司做到了收支平衡。

如果交易能成功进行，该公司的新东家承诺将接手所有员工，并投资购置新机械。

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SDA-Keystone/ac

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