此内容发布于2018年6月22日 下午12:11 最后更新 - 2018年6月22日 -12:11

教宗方济各在机场受到今年轮值瑞士联邦主席阿兰・贝尔赛特(Alain Berset)的迎接。

(Keystone)

教宗方济各刚刚结束了对新教中心之一瑞士日内瓦为期一天的闪电式访问，以纪念世界基督教联合会(WCC)成立70周年和推动基督教的合一。

本周四(6月21日)一早，教宗即飞抵日内瓦，当天的日程安排得非常紧凑，第一项便是同瑞士政府首脑在机场会面。而日内瓦市由于约翰·加尔文(John Calvin)的关系，素来被视作“新教的罗马”。

在和教宗进行了20分钟的单独会谈后，今年的轮值瑞士联邦主席阿兰・贝尔赛特(Alain Berset)告诉记者，对于教宗对和平与人权的承诺，他深表认同。

贝尔赛特称，教宗督促瑞士利用对话来协助预防世界各地的冲突。这两位领导人还讨论了移民及意大利拒绝接纳难民船只的问题。



上一次教宗访瑞还是在2004年。当时的教宗若望·保禄二世访问了伯尔尼和日内瓦，不久后即逝世。



+教宗访瑞，花销几何？(英)外部链接

离开机场后，教宗方济各驱车前往机场南边的世基联总部，和当地教会代表一起参加普世教会合一祷告会。世基联致力于联合全世界的东正教、圣公会、卫理公会、浸信会、信义宗与归正宗等宗派的各教会，罗马天主教虽不是世基联成员，但派遣观察员参与了世基联的数个委员会。

以“携手前行、祈祷并努力”为训言的教宗之行，标志着为消除梵蒂冈与其他基督教会之间的隔阂做出的重要努力。

在世基联，这位81岁的阿根廷裔教宗警示信徒要抵御“不受控制的消费主义”的危险，称这种无节制消费主义导致儿童与老年人被排除在外。“我们已经失去了方向，”他表示。



教宗在世基联和当天所做的几个演讲当中，多次呼吁天主教与其他基督教宗派间加深合一。

“我曾渴望来到这里，进行一次追求合一与和平的朝圣，”他在祷告会上说道。

这位教宗还提到“血脉合一”，同时谴责对天主教徒、东正教徒与新教徒的恣意谋杀。

他说道：“让我们也关注在世界各地的众多弟兄姊妹，尤其是那些身在中东、因为基督徒身份而受苦受难的弟兄姊妹。”



下午5点半，教宗在日内瓦机场隔壁的Palexpo会展中心(英、法、德)外部链接主持了弥撒，以此结束当天的访问。据警方估计约3万人到场，组织者提供的数字为3.7万人，这仍少于预计的4.1万人。



会展中心为信众安置了椅子。每年的日内瓦国际车展都在这个会展中心举办，大厅的面积相当于六个足球场。

大多数买到票的幸运儿都来自瑞士-日内瓦州、弗里堡州(Fribourg)、汝拉州(Jura)、瓦莱州(Valais)和苏黎世州(Zürich)，但也有来自邻国法国的，甚至还有人从西班牙、斯洛伐克和克罗地亚等国远道而来。有些人从早晨7点半就开始排队等候入场。



当教宗乘坐他的“教宗专车”(Popemobile)进入大厅时，他受到了欢迎摇滚明星一般的欢呼声与如海潮般手机拍摄的迎接。



在弥撒和机场的各项仪式期间，也有几名身穿文艺复兴式的传统蓝红黄条纹制服的前瑞士卫队成员现身。

在罗马，教宗及其位于梵蒂冈城的宫殿由教宗瑞士卫队(多语)外部链接负责守卫。1506年，在当时的教宗儒略二世的请求下，首批瑞士雇佣军到达梵蒂冈，此后这一精良部队就一直在保卫这个城中之城。

教宗方济各在结束弥撒时向日内瓦人民与瑞士政府表示感谢，他最后说道：“我向这座美丽城市的人民表达敬意。我也希望为此次友好的邀请与珍贵的合作感谢瑞士政府。”



瑞士资讯swissinfo.ch/ds-jh-sb (翻译：小雷)

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