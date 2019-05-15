此内容发布于2019年5月15日 下午3:45

在瑞士伯尔尼为瑞士车床制造商Tornos工作的员工 (© Keystone / Gaetan Bally)

代表瑞士部分主要出口行业从业人员权益的联合团体“瑞士雇员”(Employees Switzerland)常务董事日前表示，由于瑞士国家养老基金连年持续面临巨大的财政压力，因此，提高瑞士退休年龄、使从业者延迟退休难以避免。



目前，瑞士法定退休年龄为男性65岁、女性64岁。但现在，六成员工会在法定退休年龄之前结束职业生涯，选择提前退休。



在接受瑞士纸媒《新苏黎世报·周日版》(NZZ am Sonntag)采访时，现年58岁的伞状组织“瑞士雇员”常务董事Stefan Studer(英)外部链接提出警示，瑞士国家养老金体系的第一大支柱-用来保障老人和遗属、伤残人士最低生活水平的强制性保险已摇摇欲坠，岌岌可危。

据他介绍，如若企业税制改革与养老、遗属保险(AHV)两项议案所形成的组合议案(英)外部链接即将在5月19日全民公投中顺利通过，即便是国家养老金体系按照此前所承诺的能获得20亿瑞郎的财政助力，但如果进一步的改革缺位，那么预计到2045年，瑞士联邦政府依然会面临高达1700亿瑞郎的累积亏绌。



Studer认为，必须摒弃旧式思维方式，从而确保可持续性结构调整。



“如果雇员受到重视，那么他们中的很多人都会乐意在容许降低工作量的情况下延迟退休，”他表示：“绝大多数员工都热爱自己的工作，而且从事着能让自己的生活充满意义的职业。”



不过，他也补充提及，某些对体力要求很高的特定职业-譬如建筑业，并不允许从业者持续工作至65岁。据此，提供更凸显灵活性的退休年龄非常重要。

(swissinfo.ch)

Keystone-SDA/sb

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram 关注我们 Instagram