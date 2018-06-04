此内容发布于2018年6月4日 下午12:00 最后更新 - 2018年6月4日 -12:00

一半以上的瑞士人选择提前退休，享受生活-专家认为，这是瑞士社会繁荣的标志。 (Keystone)

瑞士人虽然工作勤奋，但并不愿一辈子工作。在瑞士，58%的人在正式退休年龄(男性65岁，女性64岁时)之前结束职业生涯。于此同时，干满工龄，养老保险储蓄(瑞士养老保险第二支柱)“满格”的人仅有32%。但是，在提前退休的人看来，趁能享受的时候好好享受生活，这比损失一点儿养老储蓄可重要多了。

以上数字公布在瑞士资产管理公司Swisscanto的«2018年报告»中。公司董事会成员René Raths对人口预期寿命增长以及退休生活延长的现状极为关注：到2035年时，每2.3名在职人员就要承担1名退休人员的养老费用，而如今的比例则为4:1。

瑞士政界被“延后退休年龄”的声音所主导，但职场中，提前退休“热潮”的出现无不暗示：延长工作年限的改革在现实中势必会遇到人们的抵制。



瑞士人提前退休的平均时间为一年半。Raths认为，这是瑞士社会繁荣的一个标志。但瑞士工会伞式组织的Matthias Kuert Killer则指出：“我们发现，相当比例的员工在60岁时已经精力透支，工作负荷达到身体承受的极限。”

Swisscanto报告还提到可喜的一点：瑞士各家养老保险基金整体运转再趋良好，平均覆盖率达到113%。此调查数据涵盖了瑞士80%的职业养老基金：涉及535家企业或机构，基金总值达6800亿瑞士法郎，相关员工数量为410万人。

RTS/SDA-ATS/jc

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