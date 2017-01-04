此内容发布于2017年1月4日 下午3:37 最后更新 - 2017年1月4日 -15:37

已经付诸实施的新法，将会给无数离异或分居家庭的子女带来深远影响。 (Keystone)

新年伊始，从分道扬镳的夫妻到汪星人的主人，从西服革履的银行家到制造业生产商，瑞士形形色色新的法律法规已悄然渗入每个人的生活。

育儿

瑞士立法者希望分居或离异家庭的孩子，不管其父母仍处于婚姻续存状态，还是业已办理离婚，无论是在现金或是在实物的物质供给上，这两类儿童都能够在同等水平的抚养条件下茁壮成长。新法明文规定，给予未成年儿童的资金及物质支出，理应优先于其他生活费用的支配。与此同时，新的法律条文针对离异家庭养老保险金的划分，也作出了更为公允平等的调整。

瑞士立法者把力求裨补缺漏、弥补分居或离异家庭子女利益的这一诉求，直观地以数据形式呈交到议会的辩论议席中。这些数据资料显示，2009年，仅有16.9%的单亲家庭子女获得了社会援助，而其中逾95%的家庭都是妈妈以一己之力抚养着自己的孩子。

瑞士心理学家艾伦·古根博在接受瑞士资讯swissinfo.ch的采访时表示，所有孩子在这一新法的框架之下将被公正地、一视同仁地看待，不管父母现有婚姻状况如何，其子女在经济条件上都不应被厚此薄彼、另眼相待。然而，当涉及出生自一段不稳定的男女关系的孩子时，这一法律的适用性或许会存在一定问题，尤其是遇到男方并不希望孩子出生的矛盾。艾伦介绍道，譬如在美国和英国，就有些年轻女孩故意让自己怀孕，从而向政府和社会索要经济资助。

金融服务提供商Swift的数据中心 (Keystone)

交换银行信息

一项关于自动交换银行信息的国际公约随着新年钟声的敲响已正式生效，瑞士素来引以为豪的“避税天堂”的美誉随之侵蚀殆尽。由104个国家和地区共同签署的国际公约《金融账户涉税信息自动交换标准》(AEOI)，促使缔结方之一的瑞士向国际税收标准看齐。

由国际经合组织(OECD)携手全球各国金融业共同制定的公约，要求自2018年起，瑞士银行需每年定期与其他缔约国分享某些国家(英)外部链接公民名下瑞士银行账户的相关财务信息。

Helvetica字体工作室 (Keystone)

瑞士特色

全新的“瑞士特色”法旨在对“瑞士制造”这一享誉全球的称号，以及瑞士举世闻名的“红十字”标识的使用进行更为严格的控制。而瑞士企业普遍认为，该法一旦付诸实践，势必损害本国产品的国际竞争力。业已实施的新法明确制定出一系列标准框架，唯有满足这些标准，瑞士企业方可对外声称自家产品是“瑞士制造”。

以植物或动物为原料生产的农产品如要贴上“瑞士制造”的标签，就必须保证其原料100%产自瑞士。对于食品，则要求80%的原材料采购自瑞士。针对某些特殊情况-譬如瑞士无法自产的生产原料，该法也“法外容情”地允许破例，作出了较为宽松的规定，这些条款目前仅适用于瑞士矿泉水、咖啡及巧克力产品-因为瑞士实在种不出可可豆来。

针对冠名“瑞士制造”的工业产品，新法规定，至少60%以上的生产成本消耗在瑞士本国，方可享用“瑞士制造”这一荣誉头衔。而一块钟表要贴上“瑞士制造”的标签，就必须至少含有60%的国内生产成本。

其他法条修订

——消防员：即便已经适度饮酒，经过培训的义务消防员和分散于个社区、并不在岗的志愿者们也能赶赴事故现场，参与到应急救灾中去。瑞士联邦道路交通局颁布的新法，将过去消防员血液中酒精含量上限指数0.1%上调至0.5%，从而让事故发生地附近的更多社区志愿者能够参与救援，以及时应对紧急意外事件、迅速采取救援行动的需要。

——狗主人：汪星人的主人无需在联邦政府的强制要求下参加狗狗培训的理论与实践课程。不过，最终决定权还是把持在州政府手中。如果主人居住地的所在州认为此举仍然至关重要，那么州政府仍会要求你必须先上课、再养狗。

——瑞士森林：瑞士农民得以从联邦补贴中获益，从而在木材销售市场上保持有利地位。此外联邦政府还表示，业已施行的全新法律条款，最终目的在于更好地保护森林树木免遭虫害，有效应对为日趋严峻的气候变化，增加木材的使用，并提升伐木过程中的安全指数。

——能源标识：瑞士的汽车驾驶员将会在自己的座驾里看到一张写有该车燃料消耗量及二氧化碳排放量的全新的能源标识。



(翻译：张樱), 瑞士资讯swissinfo.ch

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