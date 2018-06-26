如果看到大街上有人发放安全套，不要错过，因为有可能赢个剪草机回家。瑞士正在推行一个“用安全套赢大奖”活动。安全套预防性病非常可靠有效，因此瑞士联邦鼓励公民广泛使用安全套。
每年瑞士约有100人查出染上艾滋病毒，全国共有约2万人HIV病毒携带者；2%-10%具备性能力的人有衣原体感染现象；2016年联邦卫生局有2270例淋病病例登记在册。
+五分之一的瑞士人曾有过20多位性伴侣
为了预防性病的传播，30年来，瑞士政府一直在不遗余力地号召公民使用安全套，今年联邦推出了这一赢大奖活动。从6月25日开始直至秋天，瑞士各地将免费发放40万个安全套，每个安全套的包装内会有一个号码，其中有3500个“中奖号码”。奖品中含有电视机、音响、照相机、服装、剪草机、自行车、家具或者一张乘坐魔鬼卡车的车票。参加抽奖的人还被鼓励进行自我性安全检验。
+自测艾滋病毒试剂盒在瑞士发售
这一活动由瑞士联邦卫生局(BAG)发起，受到瑞士艾滋基金会(Aids-Hilfe-Schweiz)和瑞士性健康组织(Sexuelle Gesundheit Schweiz)的协助。这次活动的口号是“参与当赢家”，寓意是“每位使用安全套保护自己的人，都是人生赢家”。推广活动的奖品全部由瑞士公司提供，这样的合作，在瑞士防艾滋的“爱-生活-宣传活动”(Love-Life-Kampagne)中尚属首次。
瑞士的防艾滋宣传海报，常常因过分性感的画面而遭到保守派质疑。
SDA-ATS/swissinfo.ch/xy/In
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