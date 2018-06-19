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公共卫生 自测艾滋病毒试剂盒在瑞士发售

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A picture of someone taking their own blood from their fingertip

艾滋病毒筛查自测试剂盒均可在瑞士全国范围内的药店和兼售化妆品、饮料小吃的药妆店购买，亦可通过网上订购获得。

(Keystone)

瑞士联邦卫生局于本周一(6月18日)宣布，首次经官方审核批准的艾滋病毒家庭自检试剂盒将于今日(6月19日)起面世发售。

所有待售试剂盒，均已由瑞士主管药品批准与监管的政府机构-瑞士医疗产品监管局(Swissmedic，多语)外部链接核准。

而在此之前，瑞士的艾滋病毒检测只能由专业医护人员在限定的医疗条件下-譬如医生手术前或医院中进行。

为了提高对艾滋病的防范意识并提高艾滋病毒检测率，近日，瑞士联邦卫生局携手联邦性健康委员会(Federal Commission for Sexual Health)倡议，应将艾滋病自检工作交予民众来进行。

粗略估算，在瑞士，大约有五分之一的艾滋病毒携带者并不清楚自己已然感染上了艾滋病毒。

而现如今，艾滋病毒筛查自测试剂盒均可在全国范围内的药店和兼售化妆品、饮料小吃的药妆店购买，亦可通过网上订购获得。

自检试剂盒只需用针刺破手指提取少量血液样本，便可检测出是否感染了艾滋病病毒。

此外，每套自检艾滋病毒试剂盒都配备有一份使用者须知单，其中注明，一旦检测结果为阳性，自测者应尽快与医生联系。

有了这套便捷式自测试剂盒，30分钟之内，自检者便可看到结果。支持普及这种简易自测设备的人希望借此让那些对自身是否已为感染者心存疑虑的艾滋病毒携带者能够更清楚地了解自己的情况，而在反对人士看来，这种测试应由专业医护人员来操作，毕竟，操作者稍有不慎便会导致错误的检测结果。

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SDA-ATS/瑞士资讯swissinfo.ch/ln

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