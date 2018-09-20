此内容发布于2018年9月20日 上午9:51 最后更新 - 2018年9月20日 -09:51

在瑞士结婚将取消10天等待期限。 (KEYSTONE/CHRISTIAN BEUTLER)

在瑞士结婚手续相对繁琐，尤其需要一个10天的等待期，现在瑞士国会将取消这一官僚做法，进行相关法律修改。



这一为期10天的等待期源自1999年的一条关于通告程序的法律条款，在一对新人申请结婚和确定登记日之间有一个10天的等待期限，在此期间新人结婚的消息要在其祖籍所在地公布 ，如果无人反对才可以确定登记结婚日期。这样做是为了避免发生重婚、无判断能力人婚姻或近亲结婚。

提出废除这一制度的国会代表表示，现在这一程序已经不再有任何实际意义，因为经过对结婚登记的审核之后，实际上已经不存在与任何违背法律的可能性。

在瑞士各地民政局负责审核一个婚姻申请是否符合条件、有无不合法元素存在。今后在瑞士结婚只要通过审核，将不再需要等待10天，便可直接确定婚期。

sda-ats/swissinfo/xy

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