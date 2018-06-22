此内容发布于2018年6月22日 上午10:30 最后更新 - 2018年6月22日 -10:30

一名女学员在上实践课。 (© KEYSTONE / CHRISTIAN BEUTLER)

在瑞士拥有驾驶执照，对年轻人不再有吸引力，2017年申请考驾照的人减少了2%，这是联邦公路局近日公布的数据。尤其是18-24岁的年轻新司机的数量下降程度更加突出，减少了3%。

2017年580万人持有瑞士小汽车驾照，比前一年增加了1%，但这一增长，并不是因为新司机的数字增加，而是外国驾照更换瑞士驾照的人数增多及人口变化带来的结果。

在持有瑞士驾照的人中，46%为女性，54%为男性。瑞士居住的18岁以上男性中92%拥有一本私人汽车驾驶执照，女性的这一比例为76%。

年龄组 年龄组

2017年摩托车执照的申请人增加了1%，正如意料之中，瑞士男性拥有摩托车驾照的人数(16’414人)远远超过女性(7151人)。

driving vid A video on how to get a Swiss driving licence

SDA-ATS/ts

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